Fotogalería: las imágenes más impactantes del terremoto en Panamá

Las imágenes hablan por sí solas y recorren el mundo con una fuerza arrasadora. El sismo de magnitud 7,7 que sacudió los cimientos de Panamá no solo dejó un tendal de daños materiales que se refleja en cada fotografía de esta galería, sino que también desató un pánico generalizado. Lo que comenzó como un temblor de rutina escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en una pesadilla que obligó a miles de ciudadanos a huir desesperados hacia las calles.

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Una de las postales más impactantes de la jornada se vivió en las instalaciones aeroportuarias de la capital. Ante el crujido de las estructuras y el miedo a un colapso inminente, el servicio de vuelos tuvo que ser suspendido de urgencia. El registro visual muestra pasillos y salas de embarque completamente vacías luego de que las autoridades ordenaran la evacuación total del edificio, forzando a los pasajeros a refugiarse a la intemperie, directamente sobre la pista de aterrizaje, para esquivar la posible caída de escombros o mampostería.

Fuera del aeropuerto, el recorrido fotográfico por el interior del país centroamericano es igual de desolador. Las capturas provenientes de localidades como Mariato exponen calles literalmente partidas al medio, con bloques de levantados como si fueran piezas de cartón. Semejante nivel de destrucción obligó a encender los protocolos máximos de seguridad: se emitió una fuerte alerta por posible tsunami y los nervios de la población se mantuvieron a flor de piel por culpa de una seguidilla de, al menos, trece réplicas consecutivas.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá y activó una alerta de tsunami para nueve países y Hawái