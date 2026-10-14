El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrará este miércoles un notable aumento de la inestabilidad, en el marco de un patrón meteorológico que mantendrá las precipitaciones de forma continuada en la región hasta el próximo viernes.

La mañana se presentará como el momento más crítico en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con probabilidades de precipitaciones que alcanzarán un 70%, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 20°C de máxima.

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La continuidad de las malas condiciones climáticas sobre la región central de la Argentina responde a un fenómeno técnico puntual. Según el reporte publicado por A24, la persistencia de las precipitaciones está impulsada por un anticiclón intenso y estacionario posicionado sobre el Atlántico Sur.

Alertas meteorológicas

El panorama de inestabilidad no se limita únicamente al territorio bonaerense. El organismo meteorológico emitió una serie de alertas amarillas que abarcan amplias zonas del país debido al avance de frentes de tormenta y fuertes corrientes aéreas.

Las autoridades advirtieron sobre la eventual presencia de caída de granizo, intensa actividad eléctrica y vientos cuyas ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en regiones del noroeste y del oeste argentino.

Se espera que los últimos días de la semana la lluvia se haga presente

En la zona de Cuyo, la provincia de Mendoza —especialmente en su sector sur— aguarda la formación de tormentas localmente fuertes. El organismo oficial proyectó acumulados de agua de entre 35 y 60 milímetros, con la posibilidad de registrar episodios intensos en cortos períodos de tiempo.

Asimismo, se emitieron avisos similares para sectores específicos de San Luis y el norte de la provincia de Misiones, donde los valores estimados oscilarán entre los 20 y 35 milímetros.

Por otro lado, la amenaza por vientos intensos afecta de lleno al sector cordillerano y precordillerano. El aviso abarca el oeste de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, como así también el noroeste de la provincia de Tucumán.

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Para estas jurisdicciones se aguardan ráfagas constantes de entre 50 y 70 kilómetros por hora, aunque el informe técnico precisa que podrían registrarse picos puntuales superiores a los tres dígitos, lo que llevó a recomendar extremar precauciones al circular.

Pronóstico extendido para el resto de la semana

Hacia el jueves 15, los especialistas anticipan una jornada aún más compleja en la Capital Federal y el cordón suburbano. El rango de probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 70%, con la presencia de actividad eléctrica aislada por la tarde, mientras que el mercurio marcará marcas entre los 13°C y los 18°C.

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El viernes 16 no exhibirá cambios de fondo y mantendrá la chance de lluvias en torno al 70%, con temperaturas de entre 12°C y 18°C. Recién hacia el sábado 17 comenzará a divisarse un leve cambio en la tendencia, con una baja drástica en las posibilidades de agua y una máxima estimada en 17°C.

El escenario de mayor estabilidad se consolidará durante el domingo 18, jornada para la cual el organismo no prevé lluvias y proyecta temperaturas que irán desde los 9°C hasta los 17°C. No obstante, las autoridades remarcaron que el mantenimiento de la mejora estará sujeto a la evolución que presente el bloqueo anticiclónico en los próximos días.