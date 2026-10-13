Temporal en Vaca Muerta: un alud arrastró camionetas petroleras en la Ruta 5

Un fuerte temporal de lluvias azotó la región de Vaca Muerta y provocó un peligroso alud de agua y lodo sobre la Ruta Provincial 5, donde la fuerza de la corriente arrastró varias camionetas afectadas a la actividad hidrocarburífera. El fenómeno meteorológico causó anegamientos totales, interrumpió el normal funcionamiento de los yacimientos y obligó a las autoridades provinciales a desplegar operativos de emergencia para rescatar vehículos varados y prevenir accidentes viales en medio de la tormenta.

Vaca Muerta

El fenómeno meteorológico, caracterizado por precipitaciones de inusual intensidad en pocas horas, transformó los accesos viales de la cuenca neuquina en cauces intransitables. En medio del temporal, los vehículos utilitarios y camionetas 4x4 pertenecientes a distintas firmas contratistas que circulaban por el lugar fueron sorprendidos por la repentina crecida de agua, quedando a merced de la correntada y sufriendo importantes daños materiales al ser desplazados a los lados de la traza asfáltica.

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Esta situación crítica afectó de manera directa la operatividad logística de los yacimientos, ya que la Ruta 5 constituye una arteria vital para el traslado diario de operarios, equipos de perforación e insumos hacia los diferentes bloques de extracción. Los caminos secundarios de tierra que conectan los pozos petroleros quedaron completamente anegados por el barro, lo que obligó a restringir los ingresos y a suspender preventivamente la circulación de flotas livianas en varios sectores clave de la producción energética.

Ante la gravedad del escenario, personal de Defensa Civil, Vialidad Provincial y equipos de seguridad de los municipios cercanos desplegaron operativos de emergencia para asistir a los trabajadores que habían quedado varados o demorados en los yacimientos, así como para señalizar los tramos donde el agua acumulada representa un peligro latente para cualquier automovilista. Las autoridades provinciales mantienen un monitoreo constante sobre las condiciones climáticas de la región patagónica y recomendaron extremar la prudencia, evitando circular por las rutas del área hidrocarburífera hasta que finalicen las tareas de limpieza y desobstrucción de los desagües naturales.

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Antecedentes y vulnerabilidad climática

Si bien el reciente temporal sobre la Ruta 5 expuso con crudeza la fragilidad de la infraestructura vial ante la fuerza del agua, no es la primera vez que fenómenos meteorológicos extremos paralizan los yacimientos de Vaca Muerta. A lo largo de los últimos años, las intensas lluvias y las crecidas de bardas en la zona de Añelo y sus alrededores han provocado situaciones críticas similares, afectando tanto a la logística petrolera como a las poblaciones urbanas que crecieron al ritmo del boom hidrocarburífero.

Históricamente, la región se caracteriza por un régimen de precipitaciones escasas pero torrenciales cuando se producen tormentas de verano o sistemas frontales patagónicos intensos. Estos aguaceros repentinos sobre suelos áridos e impermeables generan grandes volúmenes de escorrentía superficial que descienden con fuerza desde las mesetas, transformando los cañadones secos en cauces violentos que suelen desbordar sobre rutas clave, aislar locaciones petroleras y arrastrar vehículos de operarios que intentan transitar en medio de las alertas climáticas.

Hasta el momento, los reportes oficiales sobre el temporal en Vaca Muerta se centran en la evaluación de los daños viales y materiales, aunque no se han informado oficialmente personas heridas de gravedad a causa del arrastre de los vehículos en la Ruta 5.

Las autoridades de Defensa Civil de la provincia de Neuquén y los equipos de seguridad de los municipios de la zona hidrocarburífera continúan relevando las pérdidas en las locaciones y los caminos secundarios. Los informes preliminares detallan que el saldo principal abarca daños materiales considerables en carrocerías y motores de las camionetas utilitarias que fueron alcanzadas por la correntada de agua y lodo, además de la destrucción parcial de banquinas y la acumulación de sedimentos que mantienen interrumpido el tránsito pesado en varios tramos clave para la logística petrolera.



