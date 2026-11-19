A horas de sentarse en la misma mesa con Donald Trump y Xi Jinping en China, Vladímir Putin eligió mandar un mensaje de alto impacto militar que las cámaras captaron a plena luz del día. En su desembarco en Shenzhen para participar del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la comitiva del líder ruso dejó ver el "Cheget" en una escena poco habitual difundida por la propia televisión estatal de Moscú. Lejos de tratarse de un gesto aislado, la aparición del dispositivo coincidió con el envío de bombarderos estratégicos rusos a Vietnam por primera vez en doce años.

La aparición llamó la atención por su inesperada naturalidad frente a la prensa. Mientras un oficial militar caminaba junto a la delegación del Kremlin en Shenzhen, un periodista se acercó a consultarle directamente si esa valija era el equipo utilizado para autorizar un ataque nuclear, a lo que el uniformado respondió sin vueltas: "Sí, ese mismo".

El Cheget funciona en realidad como una terminal de comunicaciones encriptadas integrada al sistema automatizado Kazbek, un enlace permanente bajo estricta custodia militar que conecta al jefe de Estado con la cúpula de las fuerzas estratégicas ante cualquier emergencia.

De hecho, su aparición en público preocupa a los expertos. El pasado 5 de febrero expiró el tratado New START, el último gran acuerdo bilateral que fijaba topes y mecanismos de inspección mutua para los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia. Con Washington y Moscú operando hoy sin ese control, Trump viajó a China con la intención de impulsar un nuevo esquema de "desnuclearización" que incorpore también a Pekín, una propuesta que el gobierno de Xi Jinping rechaza.

El enigmático Vladimir Putin

Las imágenes satelitales confirmaron un despliegue aéreo que encendió las alertas de los sistemas de vigilancia de Japón y Taiwán. Rusia trasladó dos bombarderos estratégicos Tupolev Tu-95MS desde la base aérea de Ukrainka, en la región de Amur, hasta el aeródromo vietnamita de Da Nang, escoltados por dos aviones de transporte Ilyushin Il-76MD y acompañados por el vuelo de una aeronave de alerta temprana A-50U sobre el mar de Japón.

Ni Moscú ni Hanói ofrecieron explicaciones oficiales sobre el operativo. El movimiento aéreo, sumado a la exhibición del Cheget, le permite a Putin llegar fortalecido al encuentro, exhibiendo músculo militar mientras busca sostener el respaldo económico y político de China frente a las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania.

Así fue el ataque de Ucrania al puente ruso de Crimea

Tres agendas cruzadas en la mesa de Shenzhen

Más allá de la previa, la cumbre en Shenzhen reúne a tres líderes con intereses que apenas se tocan. Antes de las conversaciones formales, Putin y Trump protagonizaron un breve apretón de manos bajo la mirada atenta de Xi Jinping, sellando su primer contacto cara a cara desde agosto de 2025, cuando se habían visto en Alaska sin lograr avances concretos para frenar el conflicto ucraniano.

Para el mandatario ruso, la foto junto a sus pares de Estados Unidos y China representa en sí misma una victoria política que rompe el aislamiento y valida el estatus de Rusia como actor global indispensable. Durante su paso por el foro económico, Putin aseguró que espera obtener "grandes beneficios potenciales" de estas reuniones y sacó pecho frente a los castigos financieros al afirmar que "Rusia ha superado con éxito la prueba de las restricciones y ha consolidado su producción de bienes avanzados".

De este modo, las negociaciones avanzan sobre un terreno resbaladizo donde cada potencia juega su propio partido: Trump necesita mostrar resultados tras los sacudones políticos en su país, Putin busca blindar su alianza con Pekín y legitimar su postura en Ucrania, y Xi Jinping intenta proyectar estabilidad económica sin ceder margen en su desarrollo milita.

​TC