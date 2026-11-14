Zelenski admitió la oferta de Trump: si Ucrania cede el Donbás a Rusia, EE.UU. la deja entrar a la OTAN

He repetido en incontables ocasiones que Ucrania no se retira y no cederá su territorio al ataque de Rusia, que consideramos terrorista...", dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, antes de admitir que pese a esa férrea posición que su gobierno y la sociedad ucraniana han sostenido con la sangre de decenas de miles de muertos en ciudades y campos de batalla, se encuentra "considerando" una oferta del gobierno de Donald Trump que, de prosperar, podría poner fin a esa guerra que ya lleva casi 5 años.

La oferta es simple, si Ucrania aceptara ceder el Donbás a Rusia, entonces la Casa Blanca habilitaría que Ucrania consiga su anhelado ingreso a la OTAN.

Rusia ya controla el Donbás

En los hechos, el Donbás, o las dos provincias ucranianas que conforman ese territorio fronterizo, está casi en un 90% bajo control ruso en el cuadro bélico actual.

O sea que Rusia debería darse por satisfecha con esa parte, y Ucrania entrando a la OTAN quedaría a salvo de nuevos ataques rusos en el futuro... Se trata de perder algo hoy, apuntando a tranquilidad futura, aunque PUtin también es impredecible, pero si resolviera en el futuro atacar nuevamente a su vecino, entonces ya sería "un ataque a la alianza europea" en conjunto.

Trump, Zelenski y Putin, las tres patas de una guerra que parece no tener fin. | Crédito: AFP

Claro que hay que convencer también a Vladimir Putin de que considere que anezando esa región su gobierno "ha salido triunfante" de un conflicto en el que los cálculos más conservadores estiman que ha costado la vida de centenares de miles de soldados rusos.

Europa participará del diálogo entre Ucrania y Rusia, lo que cambia el eje de la guerra

La iniciativa estadounidense fue confirmada por el propio Zelenski, pero destacó que requirió "garantías de seguridad concretas" en el marco de estas discusiones. La garantía que necesita es simple, la repuesta de Putin que aceptaría un acuerdo de ese nivel, con la promesa de no volver a la guerra.

Según relató Zelenski, la delegación estadounidense ofreció esa posibilidad de una retirada militar ucraniana de la región oriental a cambio del ingreso a la alianza atlántica.

"Los estadounidenses plantearon una pregunta: '¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?' Era la primera vez que eso se planteaba", contó Zelenski.

¿Convencerán a Putin?

De acuerdo con su testimonio, el planteo de Washington tuvo lugar de manera formal durante un reciente encuentro diplomático celebrado en Abu Dabi. Pese a su postura frente al conflicto, el líder ucraniano mostró un matiz diferente ante el nuevo escenario planteado por su principal aliado.

En la actualidad, las fuerzas de Rusia mantienen el control sobre aproximadamente una quinta parte de la superficie total del territorio ucraniano. Esta ocupación abarca la península de Crimea, que fue anexionada por Moscú en 2014, junto con la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas de forma conjunta como el Donbás.

A esto se suman amplias zonas estratégicas en las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón.Por su parte, el gobierno ruso sostiene como condición innegociable la retirada completa del ejército ucraniano de toda la provincia de Donetsk.

Hasta hace unos días, las autoridades de Ucrania habían rechazado esta exigencia por considerar que el repliegue dejaría al país vulnerable frente a futuras ofensivas de Moscú. Sin embargo hoy, siendo parte de la OTAN el debate puede avanzar y abre la chance de que Washington consiga al fin cerrar uno de los grandes conflictos bélicos actuales. Y así Trump podría volver a reclamar su "Nobel de la Paz" el año próximo...

HB