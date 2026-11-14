Europa participará del diálogo entre Ucrania y Rusia, lo que cambia el eje de la guerra

Europa, finalmente, se sentará en la mesa de la próxima reunión entre Rusia y Ucrania para poner fin a casi cinco años de conflicto, según anunció el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, tras reunirse con los emisarios estadounidenses en Dublín.

“No podemos cerrar este acuerdo” entre Moscú y Kiev “sin que los europeos estén en la mesa de negociaciones”, declaró Jared Kushner, uno de los dos enviados de Donald Trump que horas antes se reunieron con Vladimir Putin en Moscú. “Creo que podemos lograrlo con el presidente Putin”, agregó en referencia a un acuerdo de paz

Los europeos llevan tiempo pidiendo participar en las negociaciones, ya que consideran que la resolución del conflicto afecta a la seguridad del continente. Pero hasta el momento Putin se ha negado a sentarse con ellos.

Ayer, la parte europea designó a su equipo que estará liderado por Francia, Alemania y Reino Unido. Polonia, Italia y representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo completarán la delegación, según acordaron en una cumbre celebrada en Dublín. Ahora resta por definir la agenda de discusión con Moscú.

Avance tímido. Los dos enviados de Trump cerraron tras el encuentro en Dublín una semana de negociaciones para poner fin al conflicto por la vía diplomática, algo que aún está lejano. Kushner y Steve Witkoff hicieron de mediadores entre Rusia y Ucrania en los dos días de reuniones que ambas partes celebraron en Abu Dabi antes de viajar a Moscú, donde Putin reiteró que no renunciará a sus exigencias territoriales.

El presidente ruso quiere mantener el control de las zonas de Ucrania que dice haber anexionado. Además, Moscú rechaza el despliegue de tropas extranjeras de paz en la región, una medida que, según dijo, supondría una “continuación de la guerra”.

Moscú quiere que las conversaciones sobre la guerra formen parte de un debate más amplio sobre la seguridad europea. Pero Kiev y los dirigentes europeos rechazan una “nueva Yalta” (en referencia a la conferencia de 1945 en la que las potencias occidentales y la Unión Soviética se repartieron sus zonas de influencia en Europa) y exigen que las negociaciones se centren primero en poner fin a la guerra.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que existe un “acuerdo con los estadounidenses” que quedó bien claro el jueves. “Rusia quiere hablar sobre cuestiones relativas a la arquitectura de seguridad europea. No necesitamos debatir sobre eso, ya existe”, apuntó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que resulta “evidente que Europa debe participar en las conversaciones de paz para proteger nuestros intereses, pero también apoyar a Ucrania”.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, advirtió sobre el riesgo de caer en las “trampas rusas” respecto al diálogo de paz y subrayó que la prioridad absoluta debe ser un alto el fuego, no entablar negociaciones de seguridad más amplias. “Primero necesitamos un alto el fuego”, advirtió Kallas. “Si empezamos a debatir lo que exige Rusia sobre la arquitectura de seguridad, en realidad caemos en las trampas que nos tiende para desviar la atención de la ausencia de un alto el fuego”, denunció.