El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quedó dormido en la sesión plenaria de la Cooperación Económica Asia-Pacífico el jueves, según un vídeo que lo muestra con los ojos cerrados mientras hablaba el líder chino Xi Jinping.

Mientras Xi hablaba en una mesa redonda y hablaba sobre la importancia del libre comercio abierto, la cámara pasó al presidente estadounidense, que parecía tener los ojos cerrados durante unos 10 segundos.

Las imágenes originalmente captadas por la cadena china CCTV se compartieron ampliamente en redes sociales, incluso por críticos como el grupo Republicanos Contra Trump, que afirmaron que el breve clip lo mostraba durmiendo.

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