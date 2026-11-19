La Unión Europea fue víctima de un ciberataque que se llevó a cabo en octubre, utilizando inteligencia artificial como herramienta principal, según informó un portavoz del bloque el miércoles.

El portavoz de la Comisión Europea, que actúa como el órgano ejecutivo de la Unión Europea, Thomas Regnier, precisó que el incidente fue detectado el 22 de octubre y confirmó el 26 tras una primera investigación, por lo que se desactivó temporalmente varias aplicaciones, la mayoría de las cuales ya fueron restablecidas.

" Podemos confirmar que esto se realizó utilizando herramientas de IA ", señaló, y agregó: "Hemos observado un aumento en los ciberataques a nivel global recientemente y, evidentemente, nadie está a salvo de esta situación".

Además, el portavoz de la Comisión Europea, en una rueda de prensa dijo que "la Comisión ha tomado recientemente las medidas necesarias en respuesta a una campaña cibernética detectada".

Regnier también aseguró que, por ahora, no hay evidencia de una brecha de datos que afecte al conjunto del personal de la Comisión.

La fuente no proporcionó detalles adicionales sobre el origen del ataque ni sobre los responsables del mismo. Este es el primer incidente reportado por la agrupación de 27 naciones que involucra un ciberataque potenciado por IA.

"Es difícil juzgar la amplitud; hablamos de una campaña, de una serie de incidentes, pero no podemos decir más mientras continúa la investigación ", insistió. "Las herramientas asistidas por IA pueden ser empleadas y, en particular, mal utilizadas para identificar vulnerabilidades", declaró Regnier.

“ Hemos visto muchos ciberataques globales recientemente y, por supuesto, nadie es inmune a esto ”, afirmó el portavoz.

En ese sentido, el vocero destacó que siguen "en estrecho contacto tanto con el CERT-UE (el equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones europeas) como con el Supervisor Europeo de Protección de Datos".

"La investigación sigue en curso y tomaremos las medidas necesarias en función de las conclusiones, según lleguen", cerró.

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