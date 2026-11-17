Estados Unidos se encuentra en alerta, ya que se llevaron a cabo varias interrupciones de servicios y ataques cibernéticos a empresas alrededor del mundo. Según el FBI, los delincuentes están “alineados con el Estado” y utilizan inteligencia artificial para infiltrarse en las redes.

Esto sucede después de que un grupo de piratas informáticos atacara a 178 de las empresas más importantes del mundo. El objetivo del ataque era obtener el dinero y los datos de las tarjetas de crédito de los usuarios, para lo que utilizaron la IA ARTEX, que los ayudó a ingresar en tan solo tres horas.

Sin embargo, también se infiltraron en la red de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional.

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Según investigadores de la empresa de ciberseguridad Report URI, que identificaron el ataque el lunes, algunas de las plataformas afectadas por el hackeo fueron Zoom, CNN, HSBC, la BBC, IKEA, Salesforce, Equifax, Fox News, Alaska Airlines y GitLab.

Hackeo a empresas: El FBI advirtió que la IA ayudó a los ciberdelincuentes

La Oficina Federal de Investigación advirtió que los delincuentes utilizaron ARTEX para vulnerar los sistemas de las empresas y piratear las redes en tres horas.

En un comunicado en X, se explicó que se trata de un “marco de pruebas de penetración impulsado por inteligencia artificial avanzada, para automatizar ataques contra empresas y organizaciones en todo el mundo”.

El FBI alertó sobre el hackeo masivo a las principales empresas mundiales. | Crédito: X @FBIDallas

El sistema tiene la capacidad de acelerar las intrusiones, desde el objetivo inicial hasta el acceso privilegiado.

Los hackers utilizaron esta herramienta en la brecha de seguridad de la cadena de suministro de ConnectWise en octubre, que expuso los entornos de los clientes de Microsoft 365 y provocó varios intentos de autenticación contra más de 2.250 usuarios.

Las medidas tomadas por el FBI ante el hackeo masivo

Debido a este episodio, el FBI impulsó a las empresas y organizaciones a reforzar los controles de acceso, supervisar la actividad automatizada sospechosa e informar cualquier posible vulneración de seguridad en la plataforma del Internet Crime Complaint Center (IC3).

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Por otro lado, los funcionarios federales confirmaron que se realizará una prueba de alerta de emergencia a nivel nacional. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) realizará el simulacro tanto en radio como televisión, y tendrá una duración de tan solo un minuto.

JSM / ds