El colapso de Microsoft impactó en servicios y empresas a nivel global

Desde la red de salud británica hasta empresas automovilísticas, pasando por millones de usuarios, el colapso mundial que sufrió Microsoft tuvo un impacto generalizado que impactó sobre distintos servicios. Recién comenzó a solucionarse ayer por la tarde.

El incidencia global, que empezó el jueves debido a una “sobrecarga elevada” en su infraestructura, afectó especialmente al servicio de correo Outlook, y también a la aplicación de chat Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot.

Microsoft se disculpó ayer por la caída de sus servicios, que repercutió en 70 países y afectó a millones de usuarios, empresas y entidades públicas de todo el mundo, al tiempo que informó sobre una “amplia recuperación” del funcionamiento.

La empresa estadounidense se encargó de destacar que el origen de la interrupción tuviera que ver con un ataque de hackers cibernético o con la inteligencia artificial, como se sospechó en un primer momento.

“Lamentamos profundamente las molestias que este incidente ha causado a nuestros clientes y socios”, dijo la compañía en X, agregando que aún estaba restableciendo el funcionamiento pleno de sus productos. La compañía remarcó que la incidencia se debió a “un problema técnico no relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial”.

La firma dio cuenta de “avances alentadores” en Europa, con “una disponibilidad de los servicios y un rendimiento en la distribución de correos electrónicos” que está mejorando. En Norteamérica la situación “también está mejorando”, aunque algunos usuarios “pueden seguir encontrando problemas intermitentes”, indicó.

Un mapa publicado por el sitio de seguimiento de incidencias Downdetector mostraba que la crisis afectó a usuarios de todo el continente americano, así como de varias zonas de Europa, Asia y África.

“Grave impacto”. En Reino Unido, varias entidades locales del NHS (el servicio público de salud británico) denunciaron dificultades debido a los fallos en el sistema de Microsoft. Estas incidencias tienen “un grave impacto en los servicios de ambulancias y los centros del NHS”, dijo Rachel Harrison, del sindicato GMB, aunque indicó que “las intervenciones de urgencia” parecen estar “a salvo”.

El personal de los servicios telefónicos de atención médica y de llamadas de emergencia “no puede transmitir la información relativa a los pacientes como lo hace habitualmente, lo que está provocando una acumulación considerable de trabajo pendiente y amenaza con generar el caos”, explicó la sindicalista.

En Nueva Zelanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un aviso indicando que su “capacidad para recibir mails se vio afectada por la interrupción global de Microsoft”, lo que repercutía en “todas las embajadas, consulados y oficinas de representación del país en todo el mundo”.

El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, advirtió en la prensa local de que la avería tendría “un impacto significativo” debido al elevado número de personas que utilizan los programas de Microsoft. En India, varias compañías aéreas advirtieron que probablemente no recibirían las solicitudes de sus clientes, lo que iba a generar inconvenientes.

En julio de 2024, un fallo informático relacionado con la actualización de un software del grupo de ciberseguridad CrowdStrike en Windows, paralizó aeropuertos, hospitales y muchas otras organizaciones, provocando un caos global gigantesco.