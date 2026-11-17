Los clientes de Bank of America, JPMorgan Chase, US Bank y otras instituciones de primer orden reportaron este lunes interrupciones en los servicios internacionales, dificultades para acceder a sus cuentas y muchos problemas con la aplicación más popular de pagos digitales Zelle.

Las interrupciones se producen después de que Microsoft restableciera los servicios el sábado tras una interrupción global que afectó a sus servicios Outlook y Teams. Sin embargo, afirmaron que la interrupción del servicio se debió a un problema técnico y que no estaba relacionada con un ciberataque.

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Los reportes alcanzaron su punto máximo cerca de las 14, antes de disminuir. La empresa Zelle declaró a CBS News que su servicio estaba “funcionando correctamente”, pero que algunos usuarios podrían estar experimentando problemas relacionados con sus instituciones financieras. "Nada indica que se trate de un ciberataque", añadió la empresa.

"El procesamiento de las solicitudes de algunos clientes está tardando más de lo habitual", precisó la entidad JPMorgan, que confía en resolver el problema de aquí al final del día. "Los consumidores siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos", aseguró.





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