La economía argentina se encamina a cerrar 2026 con un crecimiento muy inferior al que esperaba el Gobierno a comienzos de año. Las proyecciones privadas ya ubican la expansión por debajo del 1% y algunas consultoras advierten que el Producto Bruto Interno (PBI) podría terminar prácticamente estancado. En ese escenario, un informe de Moody’s Ratings anticipó que la actividad crecerá un 3% en 2027, aunque advirtió que el país continuará enfrentando limitaciones fiscales y estructurales que podrían condicionar la recuperación.

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El diagnóstico de la calificadora internacional aparece en un momento en el que comienzan a acumularse las dudas sobre la capacidad de la economía para recuperar el dinamismo después de varios meses de desaceleración. La actividad perdió impulso durante el tercer trimestre, el consumo todavía no muestra una recuperación generalizada y los sectores vinculados al mercado interno continúan atravesando dificultades. La expectativa oficial está puesta en un repunte hacia el cierre del año, pero las estimaciones del mercado se alejan cada vez más de las previsiones iniciales.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central (BCRA), los analistas esperan que el PBI registre un crecimiento promedio anual de apenas 0,7% en 2026. La cifra representa un recorte de 0,8 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior y refleja el deterioro de las expectativas sobre la evolución de la actividad.

El relevamiento, realizado entre 45 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, también estimó una contracción del 2,3% del producto ajustado por estacionalidad durante el tercer trimestre. Para el último trimestre del año, en cambio, los participantes proyectaron un rebote del 2%, que permitiría compensar parcialmente las caídas anteriores.

La distancia con las expectativas oficiales es significativa. El Gobierno había incorporado en el Presupuesto 2027 una previsión de crecimiento del 3% para 2026, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) también revisó sus estimaciones y proyectó una expansión del 2,1%. En el mercado local, sin embargo, las proyecciones comenzaron a acercarse al terreno del estancamiento.

Los analistas esperan que el PBI registre un crecimiento promedio anual de apenas 0,7% en 2026.

Una recuperación desigual que todavía no llega a todos los sectores

La pérdida de dinamismo de la actividad también se refleja en los indicadores sectoriales. La industria manufacturera registró en septiembre una caída interanual del 1,8%, mientras que acumuló un retroceso del 2,6% durante los primeros nueve meses del año, según el INDEC. En paralelo, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 60,1%, por debajo del 61,4% registrado en el mismo mes de 2025.

El consumo tampoco logra consolidar una mejora. Las ventas en supermercados a precios constantes cayeron 3,7% interanual en agosto y acumularon una contracción del 2,8% en los primeros ocho meses del año. Los números reflejan las dificultades que todavía enfrenta buena parte de la economía doméstica, incluso en un contexto de desaceleración inflacionaria en relación con años anteriores.

Detrás de este comportamiento aparece una recuperación heterogénea. Mientras sectores vinculados a las exportaciones, como la minería, la energía y algunas actividades agropecuarias, encuentran mejores condiciones para expandirse, las ramas más dependientes del mercado interno siguen condicionadas por la debilidad de la demanda, el costo del financiamiento y la pérdida de poder adquisitivo.

Qué proyecta Moody’s para la Argentina en 2027

En este contexto, Moody’s Ratings publicó su perspectiva para los mercados emergentes del próximo año. La calificadora mantuvo una visión estable para el conjunto de esas economías, aunque advirtió que el desempeño será dispar y que América Latina tendrá un crecimiento menor al de otras regiones.

Para la Argentina, la agencia proyecta una expansión del PBI del 3% en 2027, a la vez que contempla un crecimiento del 2,9% para 2026 y una desaceleración al 2,5% en 2028. La previsión para el año próximo supone una recuperación moderada, aunque todavía insuficiente para alcanzar un ritmo de expansión más elevado.

La calificadora advierte que el fenómeno de El Niño podría alterar los patrones de lluvias en distintos países de la región durante el primer semestre de 2027

La perspectiva regional tampoco resulta especialmente favorable. Moody’s estima que América Latina tendrá una mediana de crecimiento cercana al 3% en 2027, por debajo del 3,7% previsto para el conjunto de los mercados emergentes. Entre las razones señala problemas estructurales que se mantienen desde hace años: bajos niveles de inversión, escasa productividad y elevada informalidad laboral y económica.

A esto se suma el riesgo climático. La calificadora advierte que el fenómeno de El Niño podría alterar los patrones de lluvias en distintos países de la región durante el primer semestre de 2027, con consecuencias sobre la actividad agropecuaria y la generación de energía eléctrica. Un eventual deterioro de estas variables podría agregar presión sobre economías que ya cuentan con un margen fiscal limitado.

Las cuentas públicas y el endeudamiento, bajo la lupa

Más allá de las proyecciones de crecimiento, uno de los principales focos de preocupación de Moody’s está puesto en la sostenibilidad de las cuentas públicas. La agencia advierte que los mayores costos de financiamiento y los pagos de intereses limitarán la capacidad de los gobiernos para sostener políticas de estímulo al consumo y la inversión.

En particular, identifica a la Argentina y Brasil entre las economías que podrían enfrentar dificultades para mantener esas políticas mientras lidian con elevados niveles de deuda pública y un mayor endeudamiento de los hogares.

No obstante, el informe también reconoce avances en ese frente. Moody’s incluye a la Argentina entre los países que podrían reducir o estabilizar su deuda en relación con el PBI si mantienen superávits fiscales sostenidos. Además, el país cuenta con una perspectiva positiva dentro de su calificación soberana B3.

La calificadora considera que la gestión de la deuda permitirá fortalecer la resiliencia de algunos gobiernos emergentes, aunque advierte que el espacio fiscal para responder a eventuales shocks externos continuará siendo acotado.

Caputo defendió el rumbo económico, aunque admitió que la economía creció menos de lo esperado

Las proyecciones de Moody’s se conocen el mismo día en que el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la gestión del Gobierno y reconoció que la recuperación de la actividad fue más lenta de lo que esperaba el Gobierno. Además, pidió evaluar el programa económico con una perspectiva de mediano y largo plazo.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el funcionario atribuyó el freno de la actividad a los shocks internacionales, particularmente a la prolongación de la guerra y al aumento de las tasas de interés, y reconoció que la economía crecerá menos de lo que esperaba el equipo económico a comienzos de año. “Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”.

Al respecto, precisó: “Hubiera esperado que la situación internacional sea otra. Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia, ya que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales”.

Caputo en Radio Mitre

A pesar de ese escenario, Caputo sostuvo que desde agosto se observan señales de recuperación y aseguró que en septiembre la mejora fue más pronunciada. También anticipó que espera que esa tendencia se mantenga durante el cierre de 2026.

De cara al próximo año, el ministro proyectó un escenario más favorable y afirmó que la Argentina ingresará a 2027 fortalecida.

Entre los factores que respaldarían esa expectativa mencionó un superávit comercial de US$ 30.000 millones y el ingreso de US$ 15.000 millones vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En paralelo, aseguró que no espera presiones sobre el dólar durante 2027 y sostuvo que el programa financiero está cerrado. "Hay que mirar el mediano y largo plazo. Estamos en el camino correcto", insistió Caputo, quien también planteó que el crecimiento sostenido deberá apoyarse en la inversión, las exportaciones y las reformas estructurales.