El Gobierno volvió a registrar superávit financiero en octubre

El Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1.931.156 y un superávit financiero de $1.578.627 en octubre. Este nuevo resultado financiero se da tras un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $352.530 millones. En relación con octubre del año pasado, el superávit financiero aumentó 204,9%.

Con estos números, se acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,4% del Producto Bruto Interno y un superávit financiero de aproximadamente 0,4% del PIB en los primeros diez meses del año, según mencionaron desde la cartera económica.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en su cuenta de X que “la dinámica del mes fue producto de ingresos totales que crecieron 31,2% interanual y gastos primarios que se incrementaron 23,6% interanual. El pago de intereses netos de tenencias intra sector público fue de $352.530 millones".

Y agregó: "El dato del mes es consistente con el resultado incluído para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027, dado el incremento estacional en el gasto primario que todos los años se observa en diciembre".

Luis Caputo | Crédito: Cedoc Perfil

Los números de octubre

Según datos del Ministerio de Economía, los ingresos totales del Sector Público Nacional en el mes alcanzaron los $15.725.627 millones, que representó un incremento de 31,2% interanual (i.a.). En cuanto a los recursos tributarios, mostraron un crecimiento de 34,% i.a, marcando una nueva mejora en términos reales.

Los Gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $13.794.471 millones (+23,6% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.947.229 millones (+29,8% i.a.),en la comparación interanual se destacan las subas en Jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta alimentaria (+36% i.a.).

Los subsidios económicos se ubicaron en $1.159.650 millones (+11,4% i.a.), compuesto fundamentalmente por $903.994 millones en energía y $255.656 millones en transporte. En tanto, las transferencias corrientes alcanzaron los $4.396.563,3 millones (+24,7% i.a.).

El gasto de capital se ubicó en $307.459 millones, donde se destacan las obras de infraestructura eléctrica (+159,8% i.a.), y las hídricas (+38,4% i.a.).

Análisis en números reales

Según Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en términos reales los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa del 3,3%. Según el economista, "esto obedece a que los ingresos tributarios bajaron 3,9% en términos reales y los no tributarios subieron 3,5%. El incremento de los no tributarios no logró compensar la caída de los tributarios.

Resultado fiscal de Octubre 2026 | Crédito: IARAF

"El gasto primario registró una baja real interanual del 2,8%. El gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) bajó 3,8% real interanual, de manera que el gasto total cayó 2,9%, agregó el presidente del IARAF.

Y añade: "El superávit primario de octubre 2025 de $1.096.918 millones en $ constantes de octubre 2026, se transformó en un superávit primario de $1.931.156 millones (suba real del 76,1%). El gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) bajó 13,5% en términos reales interanuales. En efecto, el superávit financiero de $689.193 millones de octubre de 2025 a valor actual se transformó en un superávit de $1.578.627 millones en octubre de 2026, determinando una suba real interanual del 129,1%"

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