Las internas libertarias, los exabruptos de Javier Milei o los videos virales en clave electoral generan una atracción inmediata. Pero, lejos del ruido de la agenda cotidiana, también se toman decisiones que pasan inadvertidas para las grandes audiencias, aunque pueden tener consecuencias determinantes en el tablero geopolítico y provocar un verdadero sacudón en sectores enteros de la economía. Una de ellas fue la reciente Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) que, detrás de un requisito técnico, condiciona las compras del Estado nacional y amenaza con dejar afuera a proveedores de tecnología china. La medida abrió en los últimos días un frente de conflicto con empresas como Huawei y ZTE , y subió las alarmas en la industria local de las telecomunicaciones, que reclama explicaciones al silencioso Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La historia comenzó el 6 de noviembre, cuando la CNC desarrolló nuevos requisitos para la seguridad de la cadena de suministro del equipamiento destinado a infraestructuras críticas de telecomunicaciones. La norma fija como referencia la certificación SCS 9001, un estándar desarrollado por Telecommunications Industry Association (TIA), una entidad privada estadounidense que evalúa los procesos de seguridad de fabricantes y proveedores.

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En pocas palabras: cualquier compra o contratación de tecnología que pretenda hacer el Estado nacional debe ser con empresas que hayan sido homologadas por la norma. TIA impide certificar a empresas que estén incluidas en determinadas listas de restricciones de Estados Unidos, como la Covered List de la Comisión Federal de Comunicaciones o la Entity List del Departamento de Comercio. Huawei y ZTE , que en la actualidad son proveedores de organismos del Estado argentino, figuran en la primera. Por lo tanto, que la administración mileísta impone un estándar al cual ambas compañías no pueden acceder ya las deja fuera de juego .

Pero la Disposición 7/2026 fue mucho más allá de las compras del Estado. En su artículo 9, el CNC le encomienda al ENACOM evaluará la incorporación de estos requisitos a los procedimientos de homologación de materiales de telecomunicaciones y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios TIC. Aunque por ahora no alcanza al sector privado, si el organismo avanza en esa dirección, la certificación podría convertirse en una condición para operar, importar o incorporar equipamiento a las redes de telecomunicaciones.

No se trata de una decisión de seguridad nacional. Argentina adhiere a las normas ISO (Organización Internacional de Normalización), que establecen procedimientos para garantizar la calidad, seguridad y la gestión de procesos en empresas y organizaciones. Si, además de la SCS 9001, la disposición de la CNC las hubiera considerado, las empresas chinas podrían continuar operando como lo hacen hasta ahora.

El Gobierno no hace declaraciones, pero Peter Lamelas festeja

Tal es el nivel de relevancia de la disposición que fue celebrada por el embajador Peter Lamelas en su cuenta de X: "Es talentoso ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica de telecomunicaciones. Un mercado libre no debe ser un mercado ciego: la seguridad de las cadenas de suministro y la adopción de estándares internacionales brindan la certidumbre de que el capital privado necesita para invertir a largo plazo", escribió.

Tema por injerencia del Gobierno en empresas privadas

Ya en agosto Lamelas presionó a la cooperativa neuquina CALF por sus tratativas con Huawei para ampliar su conectividad en Vaca Muerta. Lejos de toda la solemnidad diplomática y sin ningún tapujo para demostrar su intención de injerencia , el embajador llegó a decir que si la empresa avanzaba con los chinos Estados Unidos podría restringir las visas de sus directivos.

En Jefatura de Gabinete, el área donde funciona el CNC, no respondieron la consulta de PERFIL. Tampoco desde el ENACOM. Solo un asesor de la Casa Rosada contestó por mensaje: “No es ningún secreto que el Presidente considera a EEUU como aliado estratégico y la seguridad de la tecnología de la información en el mundo de hoy es un recurso estratégico”, dijo.

El alineamiento absoluto incluyó, por ejemplo, la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), que establece compromisos para facilitar el comercio y también contempla compromisos relacionados con la seguridad de las redes y las infraestructuras críticas, incluidas las redes 5G y futuras 6G, los satélites y los cables submarinos. El punto central es que la Argentina asume compromisos para evitar la utilización de proveedores que puedan representar riesgos para la seguridad de esas infraestructuras, en línea con los criterios de Washington.

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Los antecedentes se acumulan semana tras semana. Sin ir más lejos, en su informe anual de 2026, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de EEUU acaba de elevar al Congreso estadounidense una recomendación para desplegar en Argentina (y en otros países de la región) un grupo de auditores con el fin de supervisar las inversiones extranjeras y contrarrestar la influencia de China .

La pregunta abierta: ¿quién paga el costo?

Con la Disposición 7/2026 quedaron fuera de las contrataciones del Estado nacional las empresas chinas, que son las proveedoras de buena parte de la tecnología que se utilizan en ARSAT, ARCA y otros organismos. Todavía no hubo declaraciones públicas por parte de las compañías, pero según pudo saber PERFIL se están evaluando alternativas: desde hacer una presentación en la Justicia local hasta ir a la Organización Internacional del Comercio .

El argumento es simple. En la actualidad hay sólo cuatro empresas con capacidad de ser proveedoras de tecnología en este nivel: Sony (Japón), Ericsson (Suecia), y las chinas Huawei y ZTE. Utilizar un argumento técnico para correr a dos competidores funciona como un bloqueo.

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Más aún, en el sector se empezó a hablar de la posibilidad de que las empresas levanten campamento y se vayan del país. Si eso sucediera, el costo para el Estado nacional sería enorme. En el sector se estima que una salida de Huawei y ZTE representaría un gasto de entre 5 mil y 8 mil millones de dólares para reemplazar la tecnología existente.

Si el ENACOM avanza también se abre un interrogante sobre quién pagaría el costo que deberían afrontar las empresas privadas. Los proveedores nacionales cuentan con tecnología china en enormes dimensiones por ser “buena, bonita y barata”, cuentan ellos mismos. Si llegaran a tener que adaptarse a la SCS 9001, al momento de reparar, cambiar o adquirir nuevos equipos deberán pagar los precios que pongan las únicas dos que puedan ser proveedores. “Eso se va a traducir en tarifas más altas”, coinciden todos los empresarios consultados por PERFIL.

El 7/2026 generó una enorme incertidumbre y las principales cámaras del sector están exigiendo una reunión con el ENACOM para discutir la eventual extensión de los requisitos al mercado privado. El reclamo de la Mesa de Industria TIC reúne a grandes operadores como Telecom (Personal y Flow) y DirecTV, junto con entidades que representan a compañías de internet, cableoperadores, cooperativas y pymes, como CABASE, Fecosur y CACPY. En su ámbito ampliado también participan ATVC, CICOMRA, CATEL y Red Intercable.