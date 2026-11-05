Para Peter Lamelas, Trump se equivocó con ICE y por eso perdió las elecciones

Peter Lamelas ocupó una de las mesas centrales de gala anual de Valeria Mazza a beneficio del departamento materno infantil del Hospital Universitario Austral. También se entusiasmó tanto con una casaca de la escudería Alpine F1 firmada por Franco Colapinto que, en la subasta de camisetas deportivas, pagó cinco mil dólares por ella.

(De izq. a der.) Peter Lamelas habla con la productora Cindy Teperman (der.); en la mesa, Natalie Sielecki y Georgie Neuss. | Crédito: EISE

En la previa a la cena propiamente dicha, durante el cóctel que se realizó en los jardines del Palacio Duhau, el clima por demás agradable de la noche, generó una charla informal del embajador de Estados Unidos con un par de invitados con tienen el acceso siempre abierto a la Casa Rosada más allá de quien gobierne.

Fátima Flórez actuó como 'Dolly Parton' en el Rodeo que armó Peter Lamelas.

Dada la derrota histórica de Trump en las elecciones de medio término, en la gala de Valeria Mazza, Peter Lamelas era el personaje más interesante de la noche. Personajes como los mileístas Luis Petri o Clara Muzzio, eran “decorado silente” como diría Moria Casán, En ese contexto y con la locuacidad que caracteriza al enviado diplomático de Trump a la Argentina –y además vecino suyo en Mar-a-Lago–su mirada del presente poselectoral de Estados Unidos entusiasmó a sus interlocutores.

Abdul El-Sayed, el médico deportista que inquieta al trumpismo y a sus opositores.

Para Peter Lamelas, Trump se equivocó con la política antiimigratoria que es el ICE y por eso perdió las elecciones. Incluso relató la historia de un conocido suyo, “un latino que hace más de treinta años vive y trabaja en Estados Unidos, y que paga impuestos –resaltó–, lo detuvieron cuando iba en su camioneta a trabajar”, dijo Lamelas. También contó que está viendo cómo solucionar esa situación, algo que hasta ahora no pudo.

Qué es ICE, los “caza inmigrantes”

El ICE ( Immigration and Customs Enforcement, o Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) depende del Departamento de Seguridad Nacional, existe desde 2003 pero durante esta segunda presidencia de Trump, tuvo una visibilidad diferente a la de otros gobiernos haciendo marketing de su accionas con la publicación en redes de videos de detenciones a inmigrantes con un tono similar a las publicidades violentas que produce Jorge Macri con su saga de “Tormenta negra”.

El ICE trumpista y sus guantes eléctricos para "cazar inmigrantes"

El ICE de esta segunda gestión de Trump, según informes oficiales de La Casa Blanca, deportó de Estados Unidos –en 2025–unas 605 mil personas sin aviso previo, como lo estipula el estatuto de ese organismo. También en algunos de los múltiples operativos para “cazar inmigrantes”, el ICE asesinó a unos 32 norteamericanos, algunos de ellos incluso, no eran el objetivo de detención de esa fuerza gubernamental.

En la Gala de Valeria Mazza, Peter Lamelas y Antonio Guzmán, médico del Hospital Universitario Austral. | Crédito: EISE

Interna trumpista: Rubio versus JD Vance

Horas antes de que Peter Lamelas conversara sobre las elecciones de Estados Unidos en la gala mencionada, J.D.Vance, vicepresidente de Trump, había publicado un extenso posteo donde, entre otras cosas, dice por qué perdió el trumpismo y preanunció una búsqueda personal para las próximas elecciones.

Marco Rubio, secretario de Estado de Trump (izq.), y J.D.Vance, vice de Trump (der.) | Crédito: AFP

Pero según el diplomático, la derrota electoral marca una baja en las posibilidades de J.D.Vance como sucesor de Trump en el Partido Republicano. Para Lamelas, quien quedó mejor posicionado con los resultados fue Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos como él, y quien hizo de Florida, su base de lanzamiento político y bastión que, por escaso margen, retuvo el trumpismo en las recientes elecciones.

Marco rubio y la ayuda de Trump. para la fuga de Flávio Bolsonaro.

La alusión de Marco Rubio motivó la única intervención que en la charla, tuvo Stephanie Lamelas, la esposa del embajador. Ella –en inglés– ponderó ante los interlocutores argentinos , la inteligencia del actual secretario de estado de Trump.

¿Qué pasará con Trump y Milei?

Después de los resultados electorales en Estados Unidos, el único funcionario argentino de rango que hizo mención alguna fue, quizá el más preocupado de todos, Luis ‘Toto’ Caputo. Y mirada de Peter Lamelas al respecto seguramente lo tranquiliza. El diplomático cree que lo sucedido electoralmente no afectará la relación del gobierno argentino con Trump, incluso puede que sea mejor.

Javier Milei y Donald Trump.

“En mi caso, yo sigo acá, trabajando para que haya más negocios e inversiones de Estados Unidos en Argentina”, dijo Peter Lamelas. “Y si viene algún representante demócrata , y bueno tendré que tratarlo mejor (risas)”.

Asalto al petróleo de Venezuela y a Maduro

El secuestro de Nicolás Maduro y el asalto al petroleo de Venezuela no fueron hechos que provocaron que el voto latino fuera contra Trump, opinó Peter Lamelas quien, sostuvo que, para los latinos, esa fue una acción positiva de su gobierno.

Qué hará Trump con el Partido Demócrata

“Trump es un hombre pragmático”, aseguró Peter Lamelas. Por eso, consideró que su presidente seguramente trabajará con el Partido Demócrata. “De hecho, Trump antes era del Partido Demócrata”, recordó a sus interesados interlocutores.

The Dallas Morning News : El Partido Demócrata le arrebata Texas a los republicanos después más de tres décadas. | Crédito: Getty Images via AFP

Lamelas insistió y reforzó la idea del pragmatismo de Trump y de que “si él entiende que tiene que trabajar con los demócratas lo hará…¡mientras no sean comunistas!”, dijo con picardía Peter Lamelas.

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