Quien es J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump

Luego del atentado que casi acaba con su vida, Donald Trump decidió quien será su candidato a vicepresidente. Se trata del senador republicano por Ohio, J.D. Vance, de tan solo 39 años.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Fernando Pedrosa, analista internacional, quien habló sobre el perfil del candidato a vicepresidente de Donald Trump.

J.D. Vance, el elegido de Trump para la vicepresidencia

“Mientras los demócratas todavía no saben si Joe Biden va a ser el candidato presidencial, Donald Trump fue confirmado para ser el candidato presidencial repúblicano y eligió a J.D. Vance como su candidato”, aseveró Pedrosa.

“Eligió a un joven que cumple 40 años en agosto para disipar las dudas sobre su edad”, disparó el analista. “Si bien fue protestante, se convirtió al catolicismo y eso busca cautivar el voto latino”, añadió.

Además, Pedrosa dijo que Vance es un intelectual que le da coherencia al programa que Trump manifiesta de manera desordenada. “Podría ser un sucesor a la generación de Donald Trump”, detalló.

Atentado a Donald Trump

Luego, el entrevistado habló sobre el atentado que sufrió Donald Trump: “Un atentado siempre suma muchos puntos, hay muchas teorías conspirativas pero la opinión pública cree que el atentado fue real”.

“Hoy Donald Trump tiene todo servido para ganar pero puede pasar cualquier cosa”, disparó el analista. “Hay poca información porque puede haber responsabilidades legales para la custodia”, añadió.

Joe Biden, el candidato en duda

“Joe Biden no tiene mucho tiempo para decidir si se va a candidatear, pero todo parece indicar que no se va a bajar”, dijo el entrevistado. “Kamala Harris no está muy bien valorada pero es una persona joven y es mujer, seguramente puede ser la vicepresidente”, concluyó.