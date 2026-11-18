Tras el malestar que generó en el entramado industrial la decisión de importar un campamento entero desde China bajo los beneficios aduaneros del RIGI, el megaproyecto minero Vicuña se definió por el compre local. La compañía conformada por BHP y Lundin Mining anunció la adjudicación de tres nuevos complejos habitacionales para el Corredor Norte en la provincia de San Juan a firmas de capitales nacionales.

Las obras, que deberán estar listas durante el primer y segundo trimestre de 2027, demandarán la creación de unos 470 empleos directos y tendrán capacidad para albergar a 1.350 trabajadores.

La nueva licitación funciona como una suerte de "revancha" para Modular Homes, la empresa argentina que había quedado afuera para la construcción del complejo principal frente a los precios del consorcio liderado por PowerChina. Ahora, la constructora local que fabrica en el país tendrá a su cargo el desarrollo del campamento Piedras Pintadas. En paralelo, los otros dos complejos ubicados en la ruta de acceso a la mina, La Jarilla y La Majadita, quedarán en manos de BMI Constructora, una firma nacional especializada en infraestructura y minería.

La mayor inversión minera de la Argentina importará una ciudad entera desde China

Vicuña representa la mayor inversión extranjera en la historia del país con desembolsos proyectados por USD 18.000 millones. Tras ceder la etapa anterior a los capitales asiáticos bajo el argumento de los costos, la minera necesitaba ahora apunta a dar una señal de que el desarrollo del yacimiento de cobre traccionará también la cadena de valor y el empleo argentino.

EM