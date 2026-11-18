El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos, anunciado el 5 de febrero. La decisión se conversó este martes por la mañana en una nueva reunión de la mesa política. La ratificación ingresará como un único proyecto de ley.

El envío corre en paralelo al posible tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que quedó pendiente en el Senado después de los cambios que le hizo Diputados. Será parte de la conversación en la reunión de labor parlamentaria que Patricia Bullrich encabezará este miércoles en la Cámara Alta.

La adhesión al PCT es uno de los compromisos que la Argentina asumió en el marco del entendimiento bilateral. Desde hace meses, Washington le pide a la Casa Rosada que acelere la ratificación parlamentaria del acuerdo.

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Un aliado en problemas

El movimiento llega en un momento delicado para el principal aliado estratégico de Javier Milei. El 3 de noviembre, Donald Trump sufrió una durísima derrota en las elecciones de medio término y perdió el control de ambas cámaras del Congreso norteamericano.

El golpe se sintió también en la agenda bilateral. El vicepresidente JD Vance tenía prevista una gira sudamericana con escala en Buenos Aires y una reunión con el Presidente en la Casa Rosada, pero el viaje se canceló tras la derrota republicana.

Aun así, el Gobierno no cambia de rumbo. Con el año legislativo en su tramo final y una agenda acotada, en Balcarce 50 buscan cerrar los temas pendientes del vínculo con Washington.

Extraordinarias en diciembre

En su habitual conferencia de los martes, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias en las primeras semanas de diciembre. No precisó fechas ni temario.

A priori, la ratificación del acuerdo comercial aparece como uno de los debates más trabajosos que esperan al Congreso, junto con la reforma política y la Ley de Presupuesto. El proyecto en sí no tiene mayor complejidad. Como se trata de un tratado internacional, los legisladores solo podrán ratificarlo por sí o por no, sin tocar el articulado. En algunos despachos ligados a Santiago Caputo hicieron hincapié en que fue el asesor presidencial quien impulsó el envío del texto ante la inminencia del cierre del año legislativo.

La discusión en el Congreso pasará por otro lado, por los posicionamientos políticos que cada bloque adopte ante el entendimiento comercial con Estados Unidos. En principio, no hay definiciones sobre si el debate comenzará en la Cámara baja o en el Senado.

Milei con Christopher Landau

También pesa la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se modificó a pedido de la oposición, pero también por la fuerte presión de la diplomacia norteamericana. En octubre, el subsecretario de Estado y número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, estuvo en el país y expresó la preocupación de Washington por el impacto de las sanciones sobre empresas estadounidenses. Días después, el oficialismo firmó dictamen tras ceder ante los pedidos de EE.UU. y sus aliados.

Sin los votos para el dictamen, el Gobierno le suma cambios a la reforma electoral y demorará la suspensión de las PASO

Un texto con cambios

El acuerdo que llegará al Parlamento no es exactamente el que se firmó en febrero. A mediados de octubre, ambos gobiernos acordaron enmiendas que eliminaron las referencias a los aranceles recíprocos alcanzados por un fallo de la Corte Suprema estadounidense. Ese paso habilitó técnicamente el envío al Congreso.

Si se aprueba, el entendimiento entrará en vigencia 60 días después de que ambos países lo ratifiquen. Falta saber si el oficialismo reunirá los votos para un debate que llegará con un calendario apretado y un aliado en Washington más débil que hace un mes.