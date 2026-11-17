La reforma electoral, el proyecto con el que el Gobierno quiere cambiar las reglas de juego antes de las presidenciales de 2027, vuelve al Senado en otra versión y con otro ritmo. La Mesa Política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió este martes al mediodía en Casa Rosada y en el comunicado posterior informó que el trabajo en comisiones se retoma hoy “a partir del proyecto oficial”, pero que en el encuentro “se recibirán propuestas y modificaciones de los distintos bloques” y que la discusión “continúe durante los próximos días”. Con eso, el propio oficialismo admitió no tener los votos, por lo que no firmará dictamen, a diferencia de lo que buscaba La Libertad Avanza (LLA).

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzó desde las 15 en el Salón Arturo Illia, bajo la presidencia del fueguino Agustín Coto. Hasta el fin de semana, la expectativa de LLA era conseguir dictamen en la misma jornada y llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre. Para eso hacen falta diez firmas, y el texto que llega a la comisión no es el que el Poder Ejecutivo envió en abril.

Tras la reunión de la Mesa Ejecutiva que encabezó Mauricio Macri, el PRO respalda suspender las PASO y pide Ficha Limpia

El proyecto original ingresó al Senado el 22 de abril con la firma de Javier Milei y proponía eliminar las primarias de forma definitiva. Nunca llegó a debatirse a fondo. En el borrador que circula ahora el Gobierno cede en ese punto: ya no plantea eliminar las primarias sino suspenderlas por única vez para las elecciones de 2027. Además agrega una novedad que piden los gobernadores aliados, las listas colectoras. Se habilitarían hasta dos adhesiones, de modo que una fórmula presidencial podría tener el respaldo de dos agrupaciones con listas legislativas distintas. El borrador mantiene los cambios en el financiamiento partidario y la Ficha Limpia, que impide ser candidato nacional a quien tenga una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia.

Las colectoras son el punto más frágil del nuevo texto. La Justicia electoral objetó cómo se aplicarían con la Boleta Única y los plazos, porque los cambios tienen que resolverse antes del año electoral. Según trascendió, Casa Rosada está dispuesta a revisar ese capítulo. La figura también genera roces internos: Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, rechaza las colectoras. Además, la negociación con los gobernadores la lleva el jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo que deja en segundo plano a la senadora en medio de su pulseada con el sector de Karina Milei y los Menem. Los dos estuvieron sentados hoy en la Mesa Política.

Bullrich tiene que comandar en el Senado la suspensión de las PASO.

Los números todavía no alcanzan. Por tratarse de una ley electoral, el proyecto necesita mayoría absoluta en cada cámara: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. A los 21 senadores propios se suman al menos siete radicales y aliados provinciales de Santa Cruz y Neuquén. Algunos de esos apoyos tienen condiciones: en Corrientes, piden incluir en las listas a dos senadores del espacio de Valdés; en Mendoza, dejar afuera a Luis Petri de la competencia por una candidatura oficialista. El PRO defiende las PASO pero este martes giró y aceptó la suspensión para 2027. Los senadores que responden a los gobernadores del norte esperan definiciones de Sáenz, Jalil y Jaldo, y Jaldo rechaza eliminar las primarias.

Al Gobierno se le achica el calendario. El período de sesiones ordinarias termina el 30 de noviembre, y aunque obtenga la media sanción la reforma todavía tendrá que pasar por Diputados. En el oficialismo ya confirmó este martes que habrá sesiones extraordinarias.

Lo que se habló en la Mesa Política

La reforma electoral no fue el único tema de la Mesa Política, de la que también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. El oficialismo repasó la sesión de mañana en Diputados, que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo MERCOSUR-EFTA. También revisó el temario del Senado para el jueves: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la Ley Joaquín, cabotaje, inviolabilidad de la propiedad privada y discapacidad.

Por último, la Mesa definió que en los próximos días enviará al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado este año con Estados Unidos. Según el Gobierno, el acuerdo contempla beneficios arancelarios, apertura de mercados e inversiones en minerales críticos. La agenda muestra a un oficialismo que quiere cerrar el año legislativo con varios proyectos a la vez, mientras la reforma electoral, el que más le importa con vistas a 2027, depende de negociaciones con los gobernadores que todavía no terminaron.





MC/ML