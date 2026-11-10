JD Vance canceló su viaje a la Argentina tras la derrota electoral de Donald Trump

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance canceló la visita que tenía prevista a la Argentina durante noviembre, luego de la derrota electoral que sufrió el Partido Republicano en las elecciones de medio término. El viaje formaba parte de una gira por América Latina que también incluía a Colombia y Chile, y podría retomarse en los próximos meses, aunque todavía no hay una fecha definida.

La decisión se conoció este martes 10 de noviembre y responde al escenario político interno que atraviesa la administración de Donald Trump, después de que los republicanos perdieran el control del Congreso frente a los demócratas. Según fuentes consultadas por La Nación, la visita quedó suspendida por el momento, en medio de las prioridades que enfrenta Washington tras el resultado electoral.

La llegada de Vance había sido anticipada durante octubre y contemplaba un encuentro bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Aunque el viaje no había sido anunciado formalmente por el Gobierno estadounidense ni tenía una agenda pública confirmada, en la administración argentina reconocían que existían gestiones para concretarlo.

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“Lo más probable es que el viaje resucite dentro de algunos meses, pero no hay fecha”, señaló una fuente al tanto de la situación en Washington citada por La Nación. La misma persona indicó que el vicepresidente de Estados Unidos había expresado su voluntad de realizar el recorrido regional. Desde la Cancillería argentina, en tanto, señalaron que no contaban con confirmación sobre la realización de la visita. La Casa Rosada también había evitado comunicar oficialmente la llegada de Vance hasta que Washington formalizara el anuncio.

Una visita que buscaba reforzar el vínculo entre Milei y Trump

El viaje del vicepresidente estadounidense representaba una de las señales diplomáticas de mayor relevancia para el Gobierno argentino. La eventual reunión con Milei iba a profundizar el acercamiento entre ambos países, en un contexto de fuerte alineamiento político entre el mandatario argentino y Donald Trump.

Vance hubiera sido el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar la Argentina durante la administración libertaria. El último vicepresidente de Estados Unidos que había viajado al país fue Mike Pence, en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En octubre, Javier Milei recibió al Vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en la Casa Rosada. También acudió el Secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

Milei con Christopher Landau

La gira regional prevista para noviembre también incluía a Colombia y Chile, países con los que Washington mantiene diferentes agendas de cooperación. La suspensión de esos desplazamientos se produjo en paralelo a la reorganización de las prioridades políticas de la administración estadounidense tras los comicios legislativos.

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El respaldo de Washington a Milei

Pese a la cancelación, el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó que el compromiso de Washington con el país continúa vigente “Ya pasaron las elecciones en EE.UU., pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme”, escribió el diplomático en su cuenta de X el sábado pasado. En el mismo mensaje, destacó la alianza entre Trump y Milei y sostuvo que ambos gobiernos continúan fortaleciendo una relación que, según afirmó, ya produjo resultados concretos.

Las declaraciones buscaron despejar interrogantes sobre la continuidad del respaldo estadounidense al Gobierno argentino, luego de la derrota republicana y del impacto político que dejó el resultado electoral sobre la administración Trump.

Milei tiene previsto regresar a Estados Unidos en diciembre, cuando participará de la cumbre del G-20 en Miami, que tendrá a Trump como anfitrión. También está programado un nuevo viaje en marzo de 2027 para participar de otra edición de la Argentina Week en Nueva York.





CS/ML