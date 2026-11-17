Peter Thiel continúa con la mirada puesta en la Argentina. El cofundador de Palantir amplió su inversión en Vista Energy, la petrolera que opera en Vaca Muerta y dirige Miguel Galuccio.

Según el último formulario presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el fondo Thiel Macro LLC incrementó en un 58,6% su tenencia de ADR de la compañía respecto de lo declarado tres meses atrás. La posición alcanzó un valor de US$123,3 millones, cifra que equivale al 26,8% de su cartera.

La información surge del formulario 13F que Thiel Macro presenta cada tres meses ante la SEC. Se trata de una declaración obligatoria para quienes tienen al menos US$100 millones de activos bajo administración. El documento permite conocer las posiciones bursátiles declaradas al cierre de cada trimestre. En el último informe, correspondiente a septiembre, el fondo informó inversiones por un total de US$460,2 millones distribuidas en cinco posiciones.

Vista, de Galuccio, cuando salió a la Bolsa de Nueva York.

Además de Vista Energy, que representa el 26,8% del total, Thiel Macro declaró inversiones por US$123,3 millones en Amazon y US$161 millones en el fondo cotizado iShares Semiconductor ETF (SOXX), especializado en empresas de semiconductores.

Completan el listado Vistra Corp., con US$51,6 millones, y Microsoft, con poco más de US$1 millón. De esta manera, las apuestas por Vista y Amazon quedaron prácticamente igualadas, mientras que el fondo de semiconductores pasó a ser la mayor posición de su cartera.

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La noticia de que Thiel había invertido en Vaca Muerta se conoció en agosto, cuando se publicó el formulario 13F correspondiente al segundo trimestre. El documento reveló que el empresario había adquirido 1.189.792 ADS de Vista Energy, certificados que representan acciones de la petrolera y cotizan en Wall Street. La posición estaba valuada en aproximadamente US$76 millones y equivalía al 1% del capital de la compañía. En ese momento, la inversión representaba el 18% de la cartera bursátil declarada por su fondo.

Tres meses después, el nuevo informe ante la SEC mostró que Thiel profundizó su apuesta. Al cierre de septiembre, su fondo declaraba 1.886.835 ADS de Vista, un 58,6% más que en junio. El crecimiento se explica por el aumento en la cantidad de títulos, ya que el valor por ADS pasó de US$63,80 a US$65,35 en ese período.

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La apuesta por Vista Energy coincidió con el desembarco de Thiel en Argentina. En abril, y luego de comprarse una mansión en Barrio Parque, el magnate se reunió con Javier Milei en Casa Rosada. El encuentro se sumó a una serie de reuniones privadas que tuvo con dirigentes de la política y del empresariado, incluido Galuccio.

Durante todo 2026, Thiel dio clara señales del interés que tiene en el país: inscribió a sus hijas en un colegio porteño, se fotografió en un club de ajedrez en Almagro y hasta fue anunciado como el orador estrella de la cumbre libertaria “Vientos de Cambio”, que se realizó el 1 el el 2 de septiembre. En el encuentro, el magnate iba a compartir escenario con Milei y con los ministros Luis Caputo y Federico Federico Sturzenegger. Canceló su participación a último momento.

De las eléctricas a los semiconductores

Los informes presentados ante la SEC permiten analizar hacia dónde apuntan los intereses de estos fondos. En el caso de Thiel Macro se advierte un cambio en la composición de la cartera: el fondo dejó de declarar sus participaciones en cuatro compañías estadounidenses vinculadas a la generación y distribución eléctrica (American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy y CMS Energy) y también salió de X-Energy, una empresa dedicada al desarrollo de pequeños reactores nucleares.

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En contrapartida, Thiel Macro incorporó iShares Semiconductor ETF (SOXX), un fondo reúne acciones de empresas del sector de los semiconductores. En esta posición, declaró 283.068 participaciones, valuadas en US$161 millones, equivalentes al 35% de su cartera. Se trata de una industria estratégica para el desarrollo de la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura tecnológica.

La nueva inversión también marca el regreso de Thiel al negocio de los chips después de haberse desprendido de su participación en Nvidia durante el tercer trimestre de 2025, según advirtió un análisis del sitio Rankia. Sin embargo, ahora, en lugar de concentrar su apuesta en una sola compañía, el fondo eligió un instrumento que agrupa a distintos fabricantes de semiconductores.

Entre las posiciones que conservó, Thiel Macro mantuvo sus 495.000 acciones de Amazon y las 372.755 de Vistra. En este último caso, el valor de mercado de la participación pasó de US$59,1 millones en junio a US$51,6 millones en septiembre, sin que se modificara la cantidad de títulos. Además, incorporó 2.000 acciones de Microsoft, valuadas en poco más de US$1 millón. Se trata de una posición todavía marginal dentro de la cartera, en comparación con el peso que adquirieron Vista Energy, Amazon y el fondo de semiconductores.