Mario Santucho, hijo de Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), defendió en El Destape, el homenaje previsto para su padre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuestionó la intervención del Gobierno nacional en la actividad.

La iniciativa surgió de un grupo cultural del sur del conurbano bonaerense y fue aprobada por el Consejo Directivo de la facultad. El proyecto contempla la instalación de una escultura en uno de los patios de la institución. Sin embargo, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, solicitó información a la UBA sobre la convocatoria.

Afiche Mario Roberto Santucho | Crédito: Imagen Web

Durante una entrevista radial, Santucho sostuvo que el homenaje busca "recordar el espíritu de lucha de aquella generación" a la que pertenecieron sus padres, aunque aclaró que eso no implica repetir sus métodos “Yo siempre digo que si hubiera estado ahí, hubiera estado con ellos. Lo cual no quiere decir que hoy haría lo mismo que hicieron ellos”, afirmó.

Además, cuestionó la disputa cultural impulsada por el oficialismo y sostuvo que existe un intento de eliminar referencias vinculadas con los movimientos populares.

“Quieren meterse también con borrar los símbolos que son algo así como la consistencia, lo que le da consistencia ética a nuestros proyectos, a nuestras utopías, a nuestros sueños”, expresó. En ese contexto, mencionó a Ernesto Che Guevara, Rodolfo Walsh y Eva Perón.

El Gobierno le pidió a la UBA que impida un homenaje a Mario Roberto Santucho

Las críticas de Santucho al Gobierno y a la oposición

El entrevistado también cuestionó la política del Gobierno de Javier Milei y planteó que existe una pérdida de soberanía nacional y popular “Tenemos un gobierno absolutamente servil al imperio”, sostuvo. Además, criticó la respuesta de las fuerzas de seguridad frente a las movilizaciones: “No reconoce ni siquiera el derecho a protesta. Cada vez que salimos a protestar nos cagan a palos”.

Por otra parte, realizó un diagnóstico sobre la oposición y consideró que atraviesa una crisis de representación y organización.

“Yo tengo la sensación de que el problema que tenemos hoy es que no hay fuerza. Está en descomposición”, afirmó.

En ese sentido, planteó que el peronismo necesita construir una alternativa política con identidad propia y cuestionó el exceso de pragmatismo en las estrategias electorales.

“No hay que plantearse tanto la radicalización o no radicalización. Lo importante es constituir algo consistente”, señaló.

También mencionó a Myriam Bregman y Axel Kicillof al analizar las figuras que podrían formar parte de una alternativa al oficialismo. Sobre la dirigente del Frente de Izquierda, sostuvo: “Creo que en cierto modo Myriam Bregman está creciendo porque muestra algo de eso”.

Sobre el cierre, Santucho confirmó que el homenaje continúa previsto para el 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La actividad incluirá la presentación de una escultura y una mesa de debate, en la que participará como uno de los oradores “Hasta ahora el acto se hace”, aseguró. Y concluyó: “No vamos a abandonar el acto del 10 de diciembre más allá de que institucionalmente se tome la decisión de censurarlo”.

CS