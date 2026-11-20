Con una ceremonia realizada este jueves por la tarde en el Salón Dorado, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró Personalidad Destacada de la Cultura a Héctor Cavallero, uno de los productores y empresarios más influyentes del espectáculo argentino. El acto tuvo lugar a partir de las 17 en la sede parlamentaria de Perú 160, en un reconocimiento institucional a su extenso recorrido como gestor teatral, representante artístico y referente de la industria musical local.

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A lo largo de más de medio siglo de actividad, el nombre de Cavallero quedó ligado de manera directa al desarrollo comercial y artístico de la calle Corrientes y de las principales plazas teatrales del país. Desde la producción de comedias musicales de gran formato hasta obras dramáticas y revistas porteñas, su labor detrás de escena impulsó temporadas históricas y consolidó a la cartelera de Buenos Aires como uno de los puntos culturales más activos de la región.

Además de su huella en ese ámbito, su trayectoria abarca un rol decisivo en la proyección internacional de artistas fundamentales de la música argentina y latinoamericana. En su faceta como mánager y promotor de giras, trabajó junto a figuras de la talla de Mercedes Sosa, Sandro, Joaquín Sabina y Valeria Lynch, acompañando el crecimiento de sus carreras tanto en escenarios locales como en los principales teatros de América y Europa.

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Un recorrido clave detrás de los grandes escenarios

Nacido en la provincia de Santa Fe y radicado desde joven en Buenos Aires, Cavallero construyó un perfil empresarial que combinó lo comercial con la apuesta por producciones de enorme despliegue técnico. Entre sus hitos más recordados en el teatro musical porteño figuran la puesta en escena de títulos emblemáticos como El diluvio que viene, Sugar, Cats, Cabaret y El fantasma de la ópera, obras que marcaron épocas en la cartelera nacional.

Su influencia también se extendió al ámbito institucional y televisivo, habiendo presidido la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) y participado en la producción de ciclos y eventos masivos que marcaron el pulso del entretenimiento en las últimas décadas.

Con la entrega del diploma de Personalidad Destacada de la Cultura en el Salón Dorado, el parlamento porteño formalizó el reconocimiento a una trayectoria que ayudó a moldear el mapa teatral y musical de la Ciudad.

TC/MSS