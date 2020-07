20 clásicos de Mercedes Sosa para recordarla en el día que hubiera cumplido 85 años

Haydée Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935, en una familia humilde, con raíces calchaquíes, españolas y francesas. Su papá fue un obrero de la industria azucarera que trabajaba en el ingenio Guzmán, y su madre lavaba ropa para familias más acomodadas. Marta Mercedes, era el nombre elegido, pero a la hora de anotarla en el registro civil, su padre cambió Marta por Haydée, pero su familia siempre la llamó Marta. Y fue "la Negra" para sus fans de todo el mundo.

Sobre su debut como cantante, Mercedes solía recordar "Yo andaba por mis 15 años. Mi papá y mi mamá, que eran muy peronistas, aprovecharon un tren gratis a Buenos Aires para celebrar el 17 de octubre. Yo quedé cuidada por mis hermanos, más suelta… En la escuela faltó la profesora de canto y la directora me dijo que íbamos a cantar el Himno Nacional Argentino y que yo tenía que ponerme adelante y cantar bien fuerte, para que todos me siguieran. Sentí vergüenza, pero canté: ahí debuté", evocaba Mercedes. "Ese día también faltó la profesora de labores y con mis compañeras fuimos a LV12, donde había un concurso. Mis compañeras me empujaron para que cantara. Por temor a que se enterara mi papá me llamé Gladys Osorio. Canté Triste estoy, de Magarita Palacios. Cuando terminé, el dueño de la radio me dijo: "El concurso concluyó y lo ganaste vos". Y seguí cantando en la radio. Hasta que un día mi papá me descubre y me llama y me dice palabras que escucho ahora: "¿Le parece bonito eso de andar metiéndose en la radio? ¿Eso es lo que hace una señorita criada para ser decente? Gladys Osorio, venga, acérquese… ¿Tengo que felicitarla? Míreme a los ojos ¡Que me mire a los ojos le digo!", fue el reto paterno.

Quizá por eso, o por su enorme profesionalismo, su gran respeto por el público, que le quedó una suerte de "miedo escénico". En 1957 se radicó en Mendoza, donde se formó artísticamente, comenzó a grabar y fue fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero junto a otros artistas. Su consagración llegó de la mano de Jorge Cafrune, en 1965, quien la presentó "de prepo" en el Festival de Cosquín, porque los organizadores no la tenían en cuenta.

Presentación de Jorge Cafrune en Cosquín, 1965. Mercedes canta Canción del derrumbe indio

A partir de esa noche, donde fue ovacionada, pero la ruptura matrimonial con Oscar Matus la decidió a instalarse en Buenos Aires con su hijito Fabián, quien fue su gran compañero en la vida y en la carrera profesional. Fabián, que falleció en 2019, escribió la biografía "La mami". Mercedes se abrió camino como pudo en la gran ciudad, pero el antecedente de Cosquín le permitió grabar su tercer disco, que tuvo gran aceptación y le dio el empujón necesario para comenzar una carrera que la puso a la altura de las grandes figuras de la historia de la música latinoamericana y mundial.

Grabó más de 40 discos, y compartió escenario y grabaciones con las más distintas figuras: desde artistas folclóricos como Eduardo Falú, Los Chalchaleros o Jorge Cafrune, hasta tangueros como Roberto Goyeneche y Rodolfo Mederos, referentes del rock nacional como Charly García y Luis Alberto Spinetta o sus amigos más cercanos como León Gieco y Víctor Heredia. A nivel internacional, se codeó con Joan Báez, Luciano Pavarotti, Milton Nascimento, Shakira, René Pérez y tantos otros. Su vida se apagó el 4 de octubre de 2009, pero dejó un legado musical impresionante y un ejemplo de compromiso con sus ideas y su arte que va a trascender por generaciones.

Para recordarla en este 9 de julio dejamos una pequeña muestra de su arte.

Un son para Portinari

Misa Criolla, Kyrie

Razón de vivir

Zamba por vos, junto a Los Chalchaleros

La arenosa

La flor azul

Balderrama

Tonada del viejo amor, con Eduardo Falú

Las manos de mi madre

Si llegar a ser tucumana

Cuando ya me empiece a quedar solo, con Charly García

Los mareados, con Rodolfo Mederos

María, María

El cosechero

Gracias a la vida, con Joan Báez

La maza

Zamba para olvidar

Zamba para no morir

Barro tal vez, con Luis Alberto Spinetta