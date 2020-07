La nieta de Mercedes Sosa cuenta cómo será la serie que retratará a la mítica cantante

Después de Sandro, Carlos Monzón y Juan Manuel Fangio, que ya tuvieron sus biografías audiovisuales, llegó el turno de Mercedes Sosa. La productora Cimema 7 films, que ya había abordado la vida de la mítica cantante tucumana en la película “Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica” y había sido responsable de la filmación de “Cantora”, el último trabajo musical de la cantante tucumana, será la encargada de llevar a cabo el proyecto.

“El director de “La voz…” y de “Cantora” había sido Rodrigo Vila, quien también nos propuso hacer la serie, y aceptamos”, cuenta Araceli Matus, nieta de Mercedes y responsable, junto con su hermano Agustín, de la Fundación que lleva el nombre de la artista y de su legado. Los herederos de la cantante fueron realizando distintos homenajes musicales, reeditaron sus discos y publicaron tres libros sobre la cantante. “Pero en el caso de las realizaciones audiovisuales, fueron propuestas que nos llegan y aceptamos. Todavía no sabemos nada del elenco ni de la duración de los capítulos. Estamos en el medio de la escritura de los guiones, ni están empezando ni están terminados”, agrega.

La productora, fundada por Nieto, planea una miniserie de ficción de 13 episodios que recorrerá la historia de superación personal y éxito de la artista, aunque por ahora no tienen acordado por qué plataforma se emitirá, aunque sueñan con estrenarla en el 2021. "Nuestra relación con Mercedes Sosa y su familia data de muchos años. Queremos retratarla tal cual era, con sus virtudes y sus tribulaciones, una heroína de carne y hueso. No tenemos dudas que el gran público se va a sorprender con esta serie, sobre todo el más joven", señala Vila, director, productor y socio fundador de Cinema 7 Films.

En ese sentido, Matus reconoce que no se imagina cómo se recuerda a su abuela, aunque las redes sociales le dan algunas pistas. “No tengo idea de cómo la recuerdan. Me parece que hay más gente que no la conoce que gente que la recuerda… Hay mucha gente muy joven, mucha gente que no la vio nunca en vivo. Pueden saber quién es de nombre porque les suena conocido, pero de ahí a saber quién fue… no lo sé. Me parece que la gente que la vio en vivo, que le gusta, la recuerda con mucho cariño… Yo por las cosas que veo que escriben en las redes sociales, que la extrañan, que es la mejor, que acompaña sus vidas en el día a día… Esos son los mensajes que llegan, que están cargados de mucho afecto y a mí me encanta que sea recordada así”, asegura.

Serie de Mercedes Sosa

-Y usted, ¿Cómo la recuerda?

-De mi parte, yo extraño a mi abuela… Tengo una ventaja… puedo poner un disco. Tengo algo acerca de ella… El otro día me escribió un amigo y me dijo “Estaba pensando… qué suerte tenés, porque si vos extrañás a tu abuela, podés poner un disco de ella… Otras personas que extrañan a su abuela no pueden hacer eso… Dicen que la voz es lo primero que uno olvida de sus seres queridos que ya no están”. Yo no lo sé, la voz de mi abuela yo me la acuerdo, no me la olvido ni un poquito… es cierto, tengo esa ventaja. Si la extraño, puedo poner un disco, pero en realidad yo la recuerdo como parte de mi vida, la recuerdo todo el tiempo, la tengo muy presente, no sabría definir cómo la recuerdo…

MC