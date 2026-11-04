La Noche de los Museos llega al Teatro Colón: cómo será la visita gratuita de madrugada

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos, una de las propuestas culturales más convocantes del año, que permite recorrer gratuitamente cientos de museos, edificios históricos y espacios culturales durante la noche. Entre los establecimientos que formarán parte de la programación de 2026 se encuentra el Teatro Colón, que ofrecerá una oportunidad especial para conocer sus instalaciones en plena madrugada.

El sábado 14 de noviembre, el histórico teatro abrirá sus puertas desde las 23:45 hasta las 4 de la mañana. Durante ese horario, los visitantes podrán recorrer libremente sus salones y espacios interiores en una experiencia de aproximadamente 15 minutos.

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Teatro Colón

La propuesta incluirá distintas intervenciones artísticas preparadas especialmente para la ocasión, que acompañarán el paso del público por uno de los teatros de ópera más reconocidos del mundo. Además, la tienda oficial permanecerá abierta durante toda la jornada nocturna y contará con descuentos especiales para quienes quieran llevarse algún recuerdo.

La entrada será gratuita y no requerirá reserva previa. Sin embargo, el acceso estará organizado por orden de llegada, por lo que se recomienda tener paciencia ante la posible concurrencia de visitantes.

Teatro Colón

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Hay algunas cuestiones que se deberán tener en cuenta antes de asistir: el recorrido no está habilitado para personas con movilidad reducida ni para el ingreso con cochecitos de bebé. Tampoco se permitirá entrar con alimentos o bebidas y no habrá servicio de guardarropas disponible.

Otra propuesta para conocer el detrás de escena

Quienes quieran extender la experiencia y acercarse al universo de las producciones teatrales también podrán visitar Colón Fábrica, el espacio ubicado en el Distrito de las Artes donde se exhiben escenografías, vestuarios y elementos originales utilizados en las grandes producciones del Teatro Colón.

En el marco de la Noche de los Museos, este espacio abrirá sus puertas de 19 a 24, con una alternativa para descubrir de cerca el trabajo artístico y técnico que hay detrás de cada espectáculo.

PC/fl