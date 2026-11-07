Clima en Ciudad de Buenos Aires este 7 de noviembre: baja la temperatura y despeja el fin de semana

Este sábado 7 de noviembre llega a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con un cambio en las condiciones meteorológicas. Tras la inestabilidad de la madrugada, el tiempo mostrará una rápida mejora.

El ingreso de aire fresco provocará un importante descenso en los registros térmicos. El viento soplará desde el sector sur, marcando el pulso meteorológico del primer día del fin de semana.

Durante las primeras horas se registrarán las marcas más bajas del día. La masa de aire fresco consolidará un ambiente frío a templado a lo largo de toda la franja matutina en CABA y el AMBA.

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La nubosidad irá disminuyendo de forma progresiva a medida que avance la jornada. La presencia del sol ganará protagonismo hacia las primeras horas de la tarde. El resto de la jornada se mantendrá estable y firme. Las condiciones secas favorecerán la realización de actividades al aire libre tanto en la Capital Federal como en el Gran Buenos Aires.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para la Ciudad de Buenos Aires, el reporte meteorológico contempla una temperatura mínima de 11°C y una marca máxima de 18°C. El valor mínimo se sentirá especialmente durante el amanecer. El viento predominará del sector sur, con velocidades medias que alcanzarán los 29 km/h (18 mph). Esta circulación sostendrá la sensación de frescura en el ambiente.

El cielo en CABA se despejará progresivamente durante la jornada.

La humedad descenderá gradualmente hasta ubicarse en un 58% promedio en la zona metropolitana. Las probabilidades de lluvia caerán a valores nulos o mínimos a partir del mediodía.

En las áreas periféricas del Gran Buenos Aires, los registros matutinos podrían marcar guarismos levemente más bajos que los de la capital. La amplitud térmica será reducida.

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Hacia la noche, el firmamento permanecerá completamente despejado, con un termómetro que rondará los 14°C, garantizando estabilidad nocturna.

Alertas meteorológicas este 7 de noviembre y el pronóstico para los próximos días

Respecto del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, la región central del país no presenta avisos de nivel amarillo o superior por fenómenos severos para la jornada. En el contexto nacional, el paso del sistema frontal mantendrá condiciones estables en la franja central y pampeana, mientras que el norte argentino mantendrá nubosidad variable.

El domingo 8 de noviembre se presentará con sol pleno en la región metropolitana. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 19°C, con viento rotando levemente al norte.

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El inicio de la próxima semana mantendrá la tendencia de tiempo despejado y paulatino ascenso térmico. Para el lunes 9 de noviembre se anticipa una máxima de 23°C bajo cielo despejado en CABA.

JSM