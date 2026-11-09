Clima en Ciudad de Buenos Aires este lunes 9 de noviembre: sube la temperatura en una jornada soleada y de feriado

El clima en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se presenta con marcas agradables para este lunes 9 de noviembre, jornada declarada feriado nacional. La presencia constante del sol favorecerá el ascenso progresivo de las temperaturas en todo el AMBA.

Tras un amanecer con registros moderados en la región metropolitana, las condiciones de estabilidad marcarán el ritmo de este día festivo. No se prevén precipitaciones, consolidando un contexto propicio para realizar actividades al aire libre durante las horas de la tarde.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para este lunes 9 de noviembre, la temperatura mínima fue de 17°C durante las primeras horas de la madrugada, mientras que el valor máximo estimado para la tarde rondará los 23°C. El firmamento permanecerá totalmente despejado a lo largo de toda la jornada, sin probabilidades de lluvias.

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La sensación térmica mostrará un comportamiento acorde al incremento registrado en el termómetro, registrando picos agradables durante la tarde. El ambiente se percibirá más cálido respecto al cierre del fin de semana anterior, acompañado por valores de humedad media que se mantendrán en un rango cercano al 52%.

En relación a la circulación del viento, se prevé predominancia desde el sector norte con una velocidad constante de 16 km/h. No se registran avisos por ráfagas de intensidad sobre el área metropolitana, por lo que la jornada mantendrá una marcada estabilidad.

Suben las marcas térmicas en el AMBA durante un lunes feriado ideal para disfrutar al aire libre.

En el resto del Gran Buenos Aires, el panorama será idéntico: cielos despejados con mañanas templadas y tardes con ambiente muy agradable. El índice ultravioleta presentará valores de intensidad elevados durante el mediodía, situándose en un nivel máximo de 10, por lo que se recomienda utilizar protección solar.

Alertas y pronóstico extendido este 9 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional no mantiene activas alertas meteorológicas por fenómenos adversos sobre el territorio bonaerense ni en la Capital Federal durante esta jornada. El mapa de advertencias muestra tranquilidad en la zona central de Argentina.

Hacia el martes 10 de noviembre, la temperatura continuará su sendero de moderado ascenso en la región metropolitana, alcanzando una máxima de 24°C y una mínima de 19°C. A diferencia de la jornada del lunes, comenzará a observarse una mayor presencia de nubosidad con baja probabilidad de precipitaciones hacia las últimas horas del día.

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El miércoles 11 de noviembre sostendrá marcas agradables que llegarán a los 26°C de máxima con momentos de cielo parcialmente nublado. Las condiciones meteorológicas generales no arrojan alertas por vientos o tormentas severas para la franja central del país en los próximos días.

Para el jueves 12 de noviembre, el ambiente se consolidará en un patrón primaveral sostenido, con valores máximos en torno a los 27°C y mayor nubosidad en la superficie. El escenario meteorológico cambiará recién hacia el viernes 13, día para el cual se proyecta el regreso de lluvias y chaparrones de variada intensidad en CABA y la provincia.