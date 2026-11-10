El gran puente entre Laudato Si y Magnifica Humanitas

La IA une a los pueblos. O puede constituirse en el peor enemigo de la democracia. Ambas direcciones están abiertas y tienen que ver con qué diseño humano se le otorgue al desarrollo de la tecnología. Estas han sido las principales conclusiones de una serie de seminarios y conferencias internacionales de alto nivel en las cuales tuve la oportunidad de estar presente durante los últimos meses, a partir de la acción de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, la Academia Pontificia de la Vida, y la Comisión Vaticana sobre la IA de la cual participo.

Bajen las armas y renuncien a la guerra, es la llamada muy clara del Papa León en cada una de sus apariciones, tal como está expresado en el punto 110 de Magnífica Humanitas: “Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. Significa sustraerla a los monopolios, hacerla discutible, refutable, y por tanto habitable, restableciendo en ella la pluralidad de las culturas humanas y de las formas de vida. La tarea, hoy, no es sólo ética o técnica; es ecológica en el sentido más radical, porque interpela una nueva dimensión de nuestra Casa común. La IA es ya un ambiente en el que estamos inmersos y un poder que debemos afrontar. Por eso, no basta regularla; es necesario desarmarla y hacerla acogedora”.

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Desde el pasado martes, se ha abierto la posibilidad de otro camino a partir de lo expresado por la soberanía popular en las elecciones de medio término que tuvieron lugar en los Estados Unidos. Allí la voz de las comunidades locales fue contundente. Frente a la posibilidad de construir enormes centros de datos en muchos estados o ciudades, los ciudadanos se expresaron por ponerles un freno. Las críticas tuvieron que ver con el secretismo de los contratos, la falta de claras distribuciones de sus beneficios entre los habitantes, los costos ambientales en términos de uso del agua, ruidos molestos y aumento del precio de la energía para las poblaciones locales, entre otras cuestiones.

También el tema se vincula con el impacto negativo que las redes sociales tienen en términos de adicciones y deterioro cognitivo, especialmente en los sectores más vulnerables. En Arizona, Georgia, Ohio, Texas, Wisconsin, entre otros estados, lo manifestado fue contundente. En más de 30 ciudades, hubo votaciones populares en las cuales el pueblo se pronunció por establecer moratorias a la instalación de centros de datos, prohibiciones contundentes y hasta la revocatoria de mandatos de las autoridades locales que se habían pronunciado a favor de los centros de datos.

Lo anterior también se relaciona con la enorme división producida en torno al financiamiento de las campañas electorales. Quienes pusieron fortunas en apoyar candidatos pro-data centers, sufrieron pérdidas icónicas, como los 200 millones de dólares de Elon Musk en Texas, que sucumbieron frente a una candidata que hizo explícita su oposición a los centros de datos. Candidatos demócratas que competían en más de 130 elecciones federales y a gobernador difundieron anuncios de campaña críticos de las grandes empresas tecnológicas o de los centros de datos durante este ciclo electoral.

Este panorama tiene múltiple evidencia científica. Por ejemplo, un estudio publicado por Gianluca Guidi, liderando un equipo de la Universidad de Harvard, analizó cómo los grandes hiper-escaladores han incrementado sus emisiones alimentadas por energías fósiles y carbón desde el año 2020: más de un 33% para Amazon y más de un 100% para Google, por ejemplo. Incluso uno de los más importantes expertos en data centers mundiales, Christian Belady, lo ha reconocido con claridad: los data center tienen que pasar de mitigar daños a crear valor social con licencias sociales.

Esto tiene que estar más allá de campañas de green-washing o ética-washing, trascendiendo las meras acciones de relaciones públicas. No se trata de que los centros de datos pasen a denominarse “campus de datos”, como muchos ahora pretenden llamarlos, para limpiar su imagen, sino de que tengan en cuenta cuatro aspectos claves en el momento de su construcción: impacto ambiental, capacidad instalada que se deja en la comunidad, medición de consumo energético, y empleo de agua.

Las lecciones también tienen impacto en nuestro continente, donde las promesas de instalación de centros de datos no pueden dejarse libradas a una mirada extractivista. Los países que tenemos una ventaja comparativa estratégica -en términos de fuentes de energías renovables, talento tecnológico, conectividad adecuada y potencial capacidad de cómputo-, debemos poner todo eso sobre la mesa para impulsar negociaciones inteligentes. Brasil y Chile, por ejemplo, ponen en el eje de la cuestión los incentivos fiscales asociados a criterios de sostenibilidad ambiental y monitoreo de metas sociales, y también disparan la cuestión acerca de cuánto las empresas están dispuestas a invertir para mejorar tecnológicamente los medios de refrigeración, generación de ruidos y eficacia de las construcciones. España, desde Europa, exige que el 80% de la energía de los centros de datos tenga fuente renovable y propicia la participación estatal en las empresas a impulsarlos.

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Apelando a una metáfora muy real: la gran batalla del aire acondicionado se está librando en el mundo de la IA. Se jackean sistemas de supermercados, bancos de sangre y alimentación crítica, a través de la intromisión en softwares vulnerables que ya han provocado serios incidentes en diversos supermercados y clínicas europeas. Al mismo tiempo, se procuran desarrollar mecanismos de almacenamiento de energía y baterías que reduzcan de modo importante su huella de carbón. En América Latina, el aire acondicionado también está en el centro de los debates por su consumo de energía y agua para los procesos de enfriamiento de los data centers.

El puente entre la Laudato Sí del Papa Francisco y la Magnífica Humanitas de León XIV es clarísimo. La conversión ecológica integral a la cual convocó el Papa argentino tiene una continuidad con el llamado a la conversión digital integral a la cual convoca el Papa León, cuando en 106 de la última Encíclica, afirma: “No basta invocar genéricamente la ética; se necesitan marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente, educación de los usuarios, una política que no renuncie a su tarea. De otro modo, el cambio será gobernado sólo por lógicas tecnocráticas y presentado como necesario e imprescindible, terminando por imponer reglas dictadas por quienes poseen datos, infraestructuras y capacidad de cálculo”.

Es la hora de pensar con una lógica distinta. Una IA que contribuya al desarrollo humano integral o una IA que esté en las garras de un sistema que nos convierte en menos humanos y menos justos. Cuando los pueblos tienen la oportunidad de expresarse democráticamente, el resultado es contundente.

TC