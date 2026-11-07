A un año de la elección, hay polarizaciónsimétrica entre oficialismo y peronismo

A un año de los comicios de medio término en la que La Libertad Avanza (LLA) y aliados derrotaron a Fuerza Patria (FP) y aliados por casi 6 puntos porcentuales (pp) de ventaja a nivel país, la carrera preelectoral para la primera vuelta presidencial de 2027 muestra un escenario de polarización simétrica: según la última encuesta realizada a nivel país por consultora Delfos, FP obtiene 5 pp de ventaja sobre LLA, una brecha apenas estadísticamente significativa dado un error muestral de +/-1,5%. En tanto, la izquierda y el PRO disputan el tercer lugar en empate técnico (ambos rondan el 6%), mientras que Provincias Unidas casi duplica a la UCR, y hay casi 7% de indecisos.

“Por precandidatos, la ventaja de Kicillof sobre Milei es de 3,5 puntos porcentuales en el escenario con más competencia y profusión de figuras. Myriam Bregman se ubica como tercera con casi 8%. En un escenario más acotado de precandidatos (sin Victoria Villarruel), la ventaja de Axel Kicillof sobre Javier Milei se ubica en el mismo rango de la brecha por sellos, en el orden de los 5 puntos, mientras que en el escenario a cuatro bandas (Kicillof-Milei-Bregman-Schiaretti) vuelve a rondar los 3-4 puntos. Más allá de los matices y la significatividad estadística de las brechas de un escenario a otro, en todos los casos este octubre preelectoral muestra al presidente iniciando la carrera desde atrás”, amplía el informe en el análisis de intención de voto por figuras.

En tanto, la medición de la Universidad de San Andrés de octubre reportó empate técnico entre LLA y el peronismo (26% vs. 24%), y otro empate técnico a cuatro bandas entre la izquierda, el PRO, Provincias Unidas y el radicalismo, todos con de 2% a 4% de intención de voto. En este caso, hay el triple de indecisos que en la medición de Delfos: 21%. A su turno, el informe de Proyección Consultores de octubre mostró empate técnico entre LLA y FP (casi 38% vs. casi 36%, respectivamente) y un tercer lugar disputado en paridad por el PRO, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, que rondan entre 3% y 4%. En este caso, el informe no reporta indecisos, pero sí 15,1% de voto en blanco/impugnado.

Números muy parejos



Analogías proyectó casi 32% para el peronismo unido vs. casi 30% para Milei, otro empate técnico. El tercer término lo disputan la izquierda y una fuerza de gobernadores, ambos en torno al 8%. Al igual que en el informe de Udesa, los indecisos superan el 20%. En tanto, Synopsis reportó 35% para el peronismo vs. casi 34% para LLA, coincidiendo con el escenario de empate técnico. La izquierda llega a los dos dígitos y aventaja al PRO, que ronda el 6% y duplica a Provincias Unidas. En este caso, los indecisos rondan el 5%.

En el escenario de sellos más acotado, Zuban Córdoba reportó 41% para el peronismo vs. casi 38% para LLA, una brecha de 3,2 pp estadísticamente no significativa dado el error muestral de +/-2,45%. En este caso, la izquierda ronda el 6%, con 15,3% de indecisos. Por su parte, Haime coincide en reportar empate técnico entre el peronismo y LLA (35,1% vs. 33,2%, respectivamente), mientras que la izquierda ronda el 7% y un “combo” entre el radicalismo y partidos de centro alcanza 5% de intención de voto. En este caso, los indecisos son casi 12%.

Finalmente, la última encuesta nacional de Reale-Dalla Torre arrojó 31,2% para el peronismo unido vs. casi 29% para Milei, también empate técnico; la izquierda ronda el 8%, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel (alejada del oficialismo) alcanza 6,4% de intención de voto. Por otro lado, hay 12% de indecisos.

En síntesis

1) Las últimas ocho encuestas nacionales realizadas en octubre muestran un panorama de polarización simétrica entre LLA y Fuerza Patria.

2) Con las limitaciones del caso (no todas miden exactamente el mismo escenario), LLA ronda el 33% de intención de voto vs. 34% de FP.

3) La izquierda ronda el 7% y duplica a Provincias Unidas, que ronda el 3%; eso la perfila hoy como tercera fuerza, desplazando al sello conformado por gobernadores en 2025.

4) Hay mucha dispersión en los indecisos, pero el promedio ronda el 13%; esto plantea un escenario abierto y con incertidumbre, que sugiere la necesidad de un ballotage si para resolver la elección presidencial si se celebrara ahora.

5) El escenario actual podría cambiar si las dos principales fuerzas, o una de ellas, se fracturan; por ahora, la posibilidad de que se eliminen las primarias es incierta, lo cual no permite afinar las hipótesis al respecto.

*Analista de opinión pública y mercado

@berranorman