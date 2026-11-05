Amenazaron de muerte al ministro de Seguridad: “Yo no le di mucha bola, pusieron Quintero sin S al final"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje privado enviado a una de las cuentas oficiales de la Policía de Córdoba. El texto incluía insultos y advertencias directas contra el funcionario, y venía acompañado por una fotografía de un conjunto de armas de fuego.

El episodio fue detectado este miércoles. Una vez advertido el mensaje, se informó al ministro y se dio intervención a la unidad judicial.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Instrucción especializada en Cibercrimen, que conduce Franco Pilnik. Según pudo conocer La Voz, el mensaje fue enviado desde una cuenta identificada, y el perfil sería real y existente.

La Fiscalía trabaja para determinar quién está detrás del usuario y establecer su responsabilidad.

La advertencia por Villa Boedo

La amenaza incluía referencias concretas a barrio Villa Boedo, con la advertencia de que Quinteros no se presentara en ese sector. El contenido del mensaje y la fotografía motivaron la intervención judicial.

En uno de los pasajes más explícitos, el remitente le dice al ministro que no vaya a Villa Boedo porque lo están “esperando”. También menciona una supuesta preparación para “atacarlo” si llega acompañado por su grupo.

El mensaje, según el relato de La Voz, contiene insultos y está escrito con muchos errores de ortografía. Su contenido fue incorporado a las actuaciones que ahora investiga la Fiscalía de Cibercrimen.

Qué muestra la fotografía

La imagen exhibe varias armas de fuego sobre una mesa negra. Se distinguen fusiles, subfusiles y pistolas, además de cargadores, correas y otros accesorios.

Los elementos ocupan casi todo el espacio visible. No es la foto de un arma aislada, sino una exhibición conjunta de distintos tipos de armamento.

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Junto a las armas había pequeñas calabazas naranjas con rostros tallados, en alusión a Halloween.

Según el medio, la imagen parece haber sido creada con inteligencia artificial. Aun así, todo indicaría que la cuenta desde la que se envió corresponde a un “usuario real y activo”.

Qué dijo Quinteros

Consultado por lo ocurrido, el ministro aseguró que no modificará su comportamiento ni las actividades que desarrolla habitualmente en los barrios de Córdoba.

Sobre el mensaje, expresó: “Yo no le di mucha bola. De igual manera, desde la Policía me dijeron que había que entregar el procedimiento. La persona creemos que existe”.

Con la causa en manos de la Fiscalía de Cibercrimen, la investigación apunta a identificar al titular de la cuenta que envió la amenaza.