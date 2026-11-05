CórdobaBúsqueda de paradero

Buscan a Gabriel Ferranti, vecino de Ribera de Manantiales

Fue visto por última vez el miércoles 4 de noviembre cuando tomó una unidad de transporte público.

Buscan a Gabriel Ferranti, vecino de Ribera de Manantiales
Gabriel Ferranti fue visto por última vez el miércoles 4 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Perfil Redacción Córdoba
05-11-2026 | 16:26

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba emitió un aviso de búsqueda de paradero. Gabriel Osvaldo Ferranti, de 56 años, fue visto por última vez el 4 de noviembre y desde entonces su familia no tuvo más contacto con él.

La Fiscalía de Instrucción Distrito 20 pide colaboración para dar con el paradero de Ferranti, quien se domicilia en barrio Ribera de Manantiales.

Es de tez blanca, cabello con canas, ojos marrón. Vestía pantalón oscuro, campera negra y zapatillas deportivas negras.

Se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

Toda información puede ser aportada en la Unidad Judicial 20 (ex UJ6), teléfono 448101 internos 34101 o 34102, calle Lagunilla 3179 de Barrio Matienzo.

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