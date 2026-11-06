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Caja de Previsión Ley 8470: los cinco detenidos recuperan la libertad bajo caución de 100 mil dólares

El fiscal Enrique Gavier avanza con la investigación por presunta defraudación al organismo previsional de profesionales de la construcción.

Caja de Previsión Ley 8470: los cinco detenidos recuperan la libertad bajo caución de 100 mil dólares
La investigación procura desentrañar si hubo una defraudación contra la caja previsional.
María Ester Romero
06-11-2026 | 13:24

El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, dispuso la libertad de los cinco detenidos por la investigación por presunta defraudación a la Caja de Previsión Ley 8470, de arquitectos ingenieros y profesionales de la construcción.

La medida alcanza al presidente del Colegio de Arquitectos, Nicolás Paulín; los directivos del Colegio de Ingenieros Especialistas (Ciec), Inti Manuel Smith, Carmen Encarnación Rodríguez y Luis Adán Calderón y la vocal de la Caja previsional, Liliana Rosa Scaglia.

La investigación penal, en la que continúan imputados, busca esclarecer presuntas irregularidades y el delito de administración infiel en perjuicio del organismo que paga las jubilaciones a los profesionales del sector.

Causa Caja de Previsión Ley 8470
Hubo protestas de arquitectos e ingenieros por las nuevas medidas adoptadas por la intervención de la Caja.

Cambio de escenario procesal y cese del entorpecimiento

Las detenciones de los cinco acusados se habían concretado el 20 de octubre pasado, luego de que la instrucción constó diversas maniobras orientadas a obstaculizar la investigación y la tarea del interventor judicial designado en la entidad, el contador Pablo Artino.

En un comunicado, la Fiscalía informó que en aquel momento verificó acciones destinadas a desinformar a los afiliados, promover asambleas y manifestaciones para cuestionar la intervención, y emitir comunicaciones institucionales para desacreditar la actuación judicial.

Después de la recepción de las declaraciones indagatorias y una nueva ponderación de las circunstancias, el fiscal Gavier consideró que se produjeron modificaciones relevantes en el escenario procesal. Si bien se aclaró que los riesgos procesales y la gravedad de los hechos no desaparecieron por completo, se constató el cese de los actos de entorpecimiento, la disposición del titular del Colegio de Arquitectos a colaborar y el compromiso de no entorpecer el desarrollo de la causa. Por tales motivos, la Fiscalía resolvió adecuar la coerción hacia medidas alternativas a la prisión preventiva.

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Condiciones a cumplir

Para mantener el beneficio de la libertad y asegurar su sometimiento al proceso, la resolución fiscal impuso a los cinco imputados una caución real de 100 mil dólares para cada uno de los acusados.

Además, tienen prohibido ingresar a las sedes de los colegios profesionales y de la Caja; y tampoco pueden comunicarse entre sí y con los otros imputados.

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