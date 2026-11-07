Cinco octubres consecutivos en caída golpean al comercio cordobés

El comercio pyme cordobés acumula cinco octubres con caídas interanuales en las cantidades vendidas. El relevamiento de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), difundido el 2 de noviembre, informó una baja del 5,6% respecto de octubre de 2025. La comparación tiene un agravante: el período de referencia ya había terminado en negativo. La serie registra bajas del 5,3% en octubre de 2022, del 3,4% en 2023, del 12,1% en 2024 y del 8,2% en 2025. El resultado de 2026 completa cinco octubres en retroceso, bajo distintas coyunturas económicas.

Para que se entienda bien: son comparaciones del mismo mes de cada año, no sesenta meses consecutivos de descenso. Además, se miden cantidades, no facturación: pueden entrar más pesos y salir menos productos. El estudio recoge respuestas de propietarios o responsables de 380 comercios vinculados con cámaras y centros comerciales de Fedecom, en la Capital y el interior provincial.

Nueve de los once rubros consultados retrocedieron. Muebles y decoración cayó 10,3%; alimentos y bebidas, 7,2%; indumentaria, 5,6%; y electrodomésticos y artículos electrónicos, 4,5%. Crecieron neumáticos y repuestos, 5,1%, y farmacia, 1,1%. La retracción alcanza tanto a compras postergables como a productos de reposición cotidiana. “Vemos que el mercado en sí mismo se achicó”, sostuvo el presidente de Fedecom, Fausto Brandolín, quien vinculó la reactivación con el crecimiento de la inversión privada. En noviembre de 2024 ya había planteado: “Una mayor recuperación del salario impactaría positivamente en el consumo”. Tras otra baja, en 2025 renovó su expectativa de mejora para fin de año.

En la Capital, el Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio difundió el 30 de octubre una caída interanual del 19% en unidades y del 21% en rentabilidad. Frente a septiembre, las cantidades bajaron 5%. El estudio releva corredores comerciales y shoppings: su universo y alcance difieren de los de Fedecom, por lo que los porcentajes no son directamente comparables.

El mes incluyó el Día de la Madre, con descensos del 4% en unidades y del 9% en rentabilidad respecto de 2025, según la cámara. Sólo el 6% de los comerciantes consultados cumplió sus expectativas de octubre. Ni siquiera una fecha de alto consumo logró revertir la caída mensual.

Passerini cuestionó al Gobierno nacional: "Los municipios estamos hartos, pero no vencidos"

El presidente de Apyme Córdoba, Humberto Spaccesi, interpreta ese deterioro como resultado de “una política sistemática de deprimir el consumo”. En su análisis, la restricción del circulante y los recortes que señala en jubilaciones, educación y obra pública reducen la capacidad de compra. Suma la competencia de importaciones, un dólar que considera subvaluado, los costos de producción, los impuestos y el crédito caro entre las dificultades de las empresas orientadas al mercado interno.

Menos margen

El ajuste no se limita a las ventas: también ocurre puertas adentro, en los negocios que siguen abiertos. Germán Romero, secretario del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba, describió a este medio lo observado en almacenes, carnicerías, verdulerías y pollerías. Primero recortaron stock: en los almacenes, “pasaron de un promedio de 100 artículos a un promedio de 70”.

Después, según Romero, redujeron mano de obra, tanto de empleados como de familiares. Muchos dueños aportan dinero ajeno a la actividad: jubilaciones, otros ingresos e incluso préstamos. La continuidad del local requiere así recursos que no provienen de las ventas, mientras se achica su estructura.

Vanesa Ruiz, gerenta del mismo centro, explicó que los comercios tienen cada vez menos margen para absorber la caída. Ubicó al alquiler y la electricidad entre sus principales costos. Señaló que el freno en los aumentos de precios convive con ingresos que no avanzan al ritmo de la inflación y que, según el relevamiento presentado, más del 80% de las familias financia alimentos.

El fiado vincula ambas dificultades: permite comprar cuando el dinero no alcanza, pero supone entregar mercadería antes de cobrar. Romero informa una morosidad del 28,5% y una incobrabilidad del 19% en esa modalidad. Para el dirigente, funciona hoy como “una herramienta de solidaridad” con clientes antiguos que necesitan ayuda; pero “hoy genera un quebranto financiero en pequeñas unidades comerciales”. El almacén sostiene una compra necesaria y arriesga el dinero con el que debe continuar.

Los cierres exponen otra consecuencia. Romero remite al último Informe de Coyuntura Económica y Social de la entidad: durante septiembre y octubre relevó Gran Córdoba, Gran Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Jesús María y Cruz del Eje, además de los corredores turísticos de Punilla y Calamuchita. Allí registró 263 cierres definitivos de comercios de múltiples rubros en apenas dos meses.

Ciudad de Córdoba presentó el Presupuesto 2027: suba de inmobiliario y automotor por IPC y más recursos para inversión social



Eran negocios que arrastraban pérdidas económicas y de rentabilidad y que, según Romero, todavía en el primer trimestre tenían buenas expectativas para el resto de 2026. Luego “se vieron superados por la realidad”. Atribuye ese desenlace a la recesión, un mercado interno casi paralizado y la continuidad de la política económica nacional. Spaccesi ubica a textiles, calzado y metalurgia entre las actividades más castigadas, junto con las que venden al mercado interno. Reclama que no se naturalicen los cierres ni la pérdida de calidad de vida.

Último tramo

La financiación integra la respuesta provincial y busca dar oxígeno al tramo final del año. El 28 de octubre, la Cámara de Comercio informó la tercera ampliación de Cuotazas, el programa del Gobierno de Córdoba y Bancor con tarjeta Cordobesa. Sumó 1.337 locales del hogar y la construcción y llevó el total a cerca de 10.000 comercios participantes en la provincia. Ofrece hasta veinte cuotas sin interés para materiales de construcción y mueblerías; quince para pinturerías; doce para colchonerías; y nueve para hogar, bazar y decoración.

El presidente de la cámara, Sebastián Parra, valoró la posibilidad de “atraer al público, impulsar la búsqueda de nuevos clientes”. Su efecto deberá observarse en las próximas mediciones: las cuotas no permiten anticipar cuántas familias podrán asumir nuevos compromisos. Humberto Spaccesi plantea una respuesta compartida entre pymes: “asociarse es un imperativo”.

Propone negociar juntos con proveedores, compartir depósitos, logística y conocimientos, e integrar empresas para ganar escala. Vincula esa cooperación con la necesidad de sostener la producción local y recuperar consumidores con capacidad de compra. Fedecom espera que las compras de noviembre y diciembre, la financiación y el aguinaldo aporten movimiento. El desafío será que ese impulso mejore las cantidades vendidas y la continuidad de los negocios. Después de cinco octubres en retroceso, vender más productos que un año atrás será una señal concreta de recuperación.