Córdoba, segunda con más juicios laborales: cayó la litigiosidad, pero persiste la presión sobre las empresas

Córdoba ocupa el segundo lugar del ranking nacional de judicialidad laboral, con 34,87 juicios por cada 1.000 trabajadores cubiertos durante los primeros siete meses de 2026. El dato, relevado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), ubica a la provincia detrás de San Luis, que encabeza la tabla con 45,61 demandas, y por encima de Santa Fe, que registra 26,15. La distancia respecto del promedio nacional, de 6,8 juicios cada 1.000 trabajadores, expone la dimensión del fenómeno en el distrito.

La cifra tiene una particularidad: Córdoba redujo 20,1% la cantidad de juicios respecto del mismo período de 2025, pero continúa entre las jurisdicciones con mayor litigiosidad del país. La provincia forma parte, junto con Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Mendoza, del grupo que concentra el 86% de las demandas laborales vinculadas con accidentes y enfermedades del trabajo.

El escenario abre un interrogante para el entramado productivo cordobés, donde la industria manufacturera, la construcción, el transporte y las pequeñas y medianas empresas tienen un peso relevante. Mientras los accidentes laborales y las muertes en el trabajo muestran una tendencia descendente de largo plazo, las demandas judiciales mantienen niveles elevados y generan preocupación entre aseguradoras y empresarios por los costos que pueden trasladarse a la producción, la inversión y el empleo formal.

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Entre enero y julio de este año se iniciaron 64.808 juicios por accidentes laborales en la Argentina, un 4,7% menos que en igual período de 2025. Sin embargo, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advierte que la evolución de los litigios no guarda relación con la reducción de la siniestralidad. Entre 1997 y 2025, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales cayeron 54%, mientras que los fallecimientos se redujeron 79%. En contraste, los juicios aumentaron 91% desde 2019.

Córdoba, entre las provincias con mayor judicialidad

La comparación entre jurisdicciones permite dimensionar la situación local. San Luis lidera el ranking con 45,61 juicios cada 1.000 trabajadores cubiertos; Córdoba se ubica segunda, con 34,87; Santa Fe registra 26,15 y Mendoza, 14,61. Buenos Aires alcanza 8,20, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llega a 6,08, ambas más cerca del promedio nacional. Pero la cantidad de demandas por trabajador no es el único indicador que preocupa. En Córdoba se registra un promedio de 0,45 juicios por empleador, frente a 0,12 en el conjunto del país. La relación también es elevada en San Luis, con 0,77, y Santa Fe, con 0,55.

En términos absolutos, Córdoba integra el grupo de cinco jurisdicciones que explica la mayor parte de la litigiosidad argentina. Buenos Aires acumuló 25.408 juicios entre enero y julio, mientras que CABA registró 12.530. Según la UART, ambas concentran aproximadamente el 39% y el 19% del total nacional, respectivamente. Al sumar Santa Fe, Córdoba y Mendoza, se alcanza el 86% de las demandas. La evolución provincial, sin embargo, muestra comportamientos diferentes. Mientras Córdoba redujo sus juicios un 20,1% interanual y Mendoza un 15%, Santa Fe registró un incremento del 16,3%: pasó de 9.566 demandas entre enero y julio de 2025 a 11.122 en el mismo período de 2026. San Luis, por su parte, tuvo una caída del 7,3%.

Para Mara Bettiol, presidenta de la UART, las diferencias entre provincias se explican fundamentalmente por el funcionamiento de la Justicia laboral y los distintos criterios que se utilizan para determinar incapacidades e indemnizaciones. La entidad sostiene que la falta de uniformidad en las evaluaciones médicas y en las resoluciones judiciales genera incentivos para iniciar demandas.

Según los datos de la organización, el 87% de los juicios llega sin una incapacidad reconocida por las comisiones médicas oficiales y el 82% corresponde a dolencias leves, como esguinces, lumbalgias o contusiones. Además, solo en el 22% de los juicios ingresados durante 2025 los tribunales inferiores, las cortes provinciales y la Corte Suprema aplicaron el mismo criterio sobre intereses.