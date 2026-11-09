Dónde denunciar delitos durante la visita del Papa León XIV a Córdoba

Con motivo de la visita del Papa a Córdoba, el Ministerio Público Fiscal (MPF) desplegará un dispositivo especial de atención para receptar denuncias y atender eventuales contingencias de seguridad desde hoy lunes, 9 de noviembre hasta mañana martes, cuando concluya la visita de León XIV a la ciudad de Córdoba.

En su primer discurso, León XIV le puso voz a los sectores con los que confronta el gobierno ante un Milei sordo

Unidad Judicial Móvil en Fadea

El punto central del esquema de recepción de denuncias estará ubicado en el interior del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde montará sus instalaciones una Unidad Judicial Móvil equipada con computadoras, tótems de autogestión y personal especializado. La dependencia estará bajo la coordinación de las fiscales Paula Bruera y Lourdes Quagliati.

El dispositivo estará operativo durante toda la extensión del evento. Aunque la apertura general del predio está prevista para las 6:00 de la tarde del lunes, la Unidad Judicial Móvil comenzará a prestar servicio desde las 4:00 para asistir de forma preventiva a los asistentes.

Se refuerzan las Unidades Judiciales aledañas al recorrido papal en la ciudad de Córdoba.

Unidad de Flagrancia y fiscales por zonas

Para el trámite de personas aprehendidas o hechos detectados en flagrancia, las actuaciones estarán concentradas bajo la órbita del fiscal Pablo Cuenca Tagle, titular de la Unidad de Flagrancia, quien operará desde la sede del Polo Judicial. Se precisó que la Unidad Móvil de Fadea y las comisarías del sector se abocarán exclusivamente a tomar denuncias de las víctimas y no alojarán detenidos, los cuales serán derivados de inmediato al fuero de flagrancia.

Asimismo, la atención de las contingencias en la zona céntrica de la capital provincial estará a cargo de los fiscales Ernesto de Aragón y Guillermo González.

Las flagrancias y procedimientos con detenidos serán entregados en el Polo Judicial.

Refuerzo en Unidades Judiciales del circuito

En paralelo al punto de atención en Fadea, la Fiscalía General dispuso un refuerzo de personal en las dependencias judiciales ubicadas sobre el trazado del recorrido papal y sectores contiguos:

Unidad Judicial 1: Barrio Centro.

Unidad Judicial 2: Calle Duarte Quirós.

Unidad Judicial 3: Calle Santa Rosa.

Unidad Judicial 4: Barrio Nueva Córdoba.

Unidad Judicial 14 (UJ J): Calle Lagunilla, barrio Rosedal.

Unidad Judicial 19: Calle Gilardo Gilardi, barrio Los Naranjos.

Todo el operativo de prevención y sumarios estará coordinado bajo la supervisión directa del fiscal General, Carlos Lezcano y de Gonzalo Moreno, director de Sumarios y Asuntos Judiciales del MPF.