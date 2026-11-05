El Papa almorzará carne cordobesa durante su visita: qué corte le servirán y de dónde proviene

El papa León XIV degustará carne producida en Córdoba durante su visita a la provincia. El menú incluirá un lomo de novillo de exportación, proveniente de un establecimiento ganadero cordobés, que será acompañado por hongos de las sierras.

En dialogo con Punto a Punto Radio, Mariano Grimaldi, representante del frigorífico Logros, empresa que aportará la carne para la ocasión, confirmó los detalles. “Como Su Santidad está de paso por la provincia de Córdoba, va a comer carne de nuestra provincia, carne que nos está representando en el mundo”, expresó.

La comida será privada y reunirá al Papa con cinco o seis personas de su entorno más cercano. Según explicó Grimaldi, el catering encargado de preparar el menú solicitó un corte específico: un lomo de novillo de exportación producido en Córdoba.

“Va a degustar un lomo de un novillo de exportación de la provincia de Córdoba”, precisó el empresario. La preparación estará a cargo del equipo de Claudia Ferrer, responsable del servicio gastronómico para el encuentro.

Grimaldi también adelantó que el corte se servirá acompañado por productos regionales. “Tengo entendido que va a ser un lomo con unos hongos acá de la sierra”, señaló.

La carne cordobesa que llegará a la mesa del Papa.

El frigorífico Logros entregó la pieza entera, sin realizar previamente los cortes individuales. De allí se obtendrán los medallones que se servirán durante la comida. “No va cortado, va la pieza entera, como va a la exportación. Y ahí van a salir seguramente unos medallones increíbles para que Su Santidad pruebe lo que se produce y se lleve de Córdoba una muestra de un alimento tan rico y natural”, explicó Grimaldi.

El empresario indicó que la carne ya fue entregada y que se encuentra en condiciones controladas para su conservación. “Está perfectamente a temperatura controlada, a cero grado, envasado al vacío y está listo para su proceso”, detalló.

Un producto preparado para la exportación

Grimaldi explicó que se trata de un lomo similar al que se puede conseguir en una carnicería, aunque con características específicas vinculadas al proceso de producción y selección de los animales.

“Estos son animales que han sido preparados, alimentados especialmente y llevados a un kilaje para que cada corte anatómico tenga un calibre y tenga un peso específico mayor al que vos vas a conseguir en una carnicería”, sostuvo.

El representante de Logros destacó que la participación de la empresa en el menú papal representa una oportunidad para mostrar la producción provincial. “Para nosotros como compañía, como frigorífico Logros, que es el mayor exportador de carne de la provincia de Córdoba, ha sido un orgullo poder colaborar con esta acción”, afirmó.

De esta manera, la visita de León XIV también tendrá un componente gastronómico cordobés: un corte de carne de exportación producido en la provincia formará parte de una comida privada del Pontífice durante su paso por Córdoba.

Entrevista a Mariano Grimaldi en el programa Es por acá, de Radio Punto a Punto, con Juan Bernaus y Julieta Fantini.