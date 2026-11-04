Encuesta: quién es el equipo más beneficiado del fútbol argentino; no es Riestra ni Barracas

La discusión sobre los arbitrajes volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol argentino. Según la segunda medición nacional de Pulso Research, realizada en octubre de 2026, Boca Juniors es el club que más encuestados identifican como beneficiado por las decisiones arbitrales, con el 27% de las respuestas. Detrás aparece Barracas Central, con el 19,9%, seguido por River Plate, que reúne el 13%.

Los resultados forman parte del informe Fútbol argentino: ¿Quién manda en la pelota?, un relevamiento que indaga sobre la percepción social del campeonato local, el desempeño de los árbitros, la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la disputa dirigencial que tiene como protagonistas a Claudio “Chiqui” Tapia y a los referentes de un grupo de clubes encabezado por Juan Sebastián Verón y River Plate.

La pregunta sobre el equipo más favorecido por el arbitraje ofreció una lista encabezada por Boca. Barracas Central quedó segundo, una posición que vuelve a instalar al club de Parque Patricios en el debate público sobre las decisiones arbitrales y su relación con la conducción de la AFA. River Plate, con el 13%, completó los tres primeros lugares. Más atrás quedó Rosario Central, con el 9,8%. En tanto, el 4,2% mencionó a otro club, mientras que el 17,2% respondió que no considera que exista un equipo particularmente favorecido. El 6,4% no supo o no contestó.

¿Qué día jugarán los cordobeses en la última fecha?

El dato corresponde a una percepción de los encuestados: el relevamiento pregunta qué clubes creen que reciben un trato favorable de los árbitros, pero no constituye una comprobación de irregularidades ni demuestra que las decisiones arbitrales beneficien objetivamente a una institución determinada.

La desconfianza hacia los árbitros

El informe también refleja el clima de desconfianza que rodea al arbitraje argentino. Ante la consulta sobre cuánta confianza les generan los árbitros, el 82,4% expresó poca o ninguna confianza. El 55,1% respondió que tiene poca confianza y el 27,3% manifestó que no tiene ninguna.

En el otro extremo, apenas el 16% manifestó confianza: el 13,9% dijo tener bastante y el 2,1%, mucha. La diferencia entre ambas posiciones expone uno de los principales problemas de credibilidad que enfrenta el fútbol local, en un contexto de cuestionamientos recurrentes a las decisiones arbitrales y al funcionamiento de los organismos que deben supervisarlas.

La conducción de la AFA también aparece entre los principales focos de malestar. Cuando se preguntó cuál es el principal problema del fútbol argentino, el 27,6% señaló la conducción de la AFA, por encima de los torneos con demasiados equipos y reglas cambiantes, que reunieron el 19,4%, y del arbitraje y el VAR, con el 17,3%.

Los manejos de los dirigentes de los clubes quedaron en cuarto lugar, con el 12,4%. Luego aparecen la venta temprana de jugadores al exterior, con el 9,8%; los precios de las entradas y la televisión, con el 6,8%; y la violencia en las canchas, con el 4,8%.

Collado, sobre el arbitraje del Superclásico: “Lo perdió desde el minuto uno”

Los cambios que reclaman los hinchas

El relevamiento de Pulso Research también consultó sobre posibles reformas para el fútbol argentino. Una de las propuestas con mayor respaldo fue impedir que las reglas de descenso y clasificación se modifiquen a mitad de torneo: el 86,3% se manifestó de acuerdo. También obtuvo un apoyo amplio la posibilidad de cambiar a los responsables del arbitraje y establecer un organismo independiente que audite a los jueces. Esa iniciativa reunió el 83,8% de adhesión, frente a un 9% de rechazo y un 7,3% que no supo o no contestó.

Otra de las medidas con respaldo mayoritario fue modificar la forma en que se venden y distribuyen los derechos de televisión, con el 77,8% de acuerdo. A su vez, el 70,6% apoyó reducir la cantidad de equipos de Primera División. En cambio, la propuesta de adoptar un calendario europeo, con competencias de agosto a mayo, dividió las opiniones: el 40% estuvo de acuerdo y el 49,1% se manifestó en desacuerdo.

Los resultados dibujan un escenario en el que la discusión sobre qué club es considerado más beneficiado por los árbitros forma parte de un cuestionamiento más amplio. La desconfianza arbitral, las críticas a la conducción de la AFA y el reclamo por reglas estables aparecen entre los principales ejes de una encuesta que retrata el humor de los hinchas frente al presente del fútbol argentino.

La encuesta fue realizada entre el 20 y el 31 de octubre de 2026, sobre una muestra de 1.500 personas de 16 años o más de todo el país, mediante metodología online. El diseño fue no probabilístico, estratificado y con cuotas por género y edad, ajustado según parámetros sociodemográficos y electorales. El informe declara un error estadístico de referencia de más o menos 3 puntos porcentuales, con un intervalo de confianza del 95%.