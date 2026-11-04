Este domingo se celebra la fiesta del salame típico en Colonia Caroya

Hay lugares que se inscriben en la memoria colectiva con impronta propia, por algo que los distingue o sobresale entre sus productos. Es el caso de Colonia Caroya, nombre que lleva a pensar inmediatamente en un embutido que ya es típico e histórico: el salame de Caroya.

A finales del siglo 19 se conformó una numerosa colonia de friulanos a 50 km de Córdoba, en Colonia Caroya. Esa inmigración trajo consigo desde el Friuli italiano sus conocimientos, sapiencias y experiencias en materia culinaria.

Asentados en esa zona rica y fértil del norte cordobés introdujeron sus conocimientos sobre la elaboración y conservación de embutidos, adaptándolas a las condiciones locales. Décadas después, la tradición se convirtió en actividad productiva que hoy cuenta con el sello de Indicación Geográfica (IG).

En la anterior edición hubo más de 7.000 pesonas.

Con toda esta carga de historia, tradición, trabajo y producción este domingo Colonia Caroya celebrará la 45ª edición de su Fiesta Provincial del Salame Típico, uno de los encuentros gastronómicos culturales más representativos de la región.

La cita es el domingo 8 de noviembre desde las 12.30 y hasta las 21 en la avenida San Martín, entre las calles 20 y 22, bajo el frondoso “túnel” de plátanos que distingue a la localidad.

La celebración es organizada por el grupo de productores de la Indicación Geográfica (IG) del Salame Típico de Colonia Caroya y el Club Juventud Agraria Colón, con el acompañamiento de la Municipalidad de Colonia Caroya.

Además del escenario principal, el predio incluirá las explanadas del Club Agraria y de Bodega La Caroyense, donde funcionará un espacio de food trucks para complementar la propuesta gastronómica.

A bailar y reír

La programación artística comenzará a las 12.30 y con la actuación del Coro Lidrîs, Furlan di Doman, Martina Grión y el Conjunto de Danzas Italianas Alegrîe.

También estarán presentes el humorista Popo Giaveno, Marcelo Lépore y su Conjunto, Miguel Neuwirt, Carlitos Soria, Dos Folk y Gringo Cipoletti, quienes se presentarán de manera consecutiva hasta el cierre, previsto para las 21.

La propuesta incluirá música tradicional, danzas de raíces italianas, folklore y segmentos bailables, en línea con la historia y la identidad cultural de Colonia Caroya.

Producto típico de Caroya. | Crédito: Municipalidad dee Colonia Caroya

Entradas y precios

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma Prisma Entradas.

Quienes decidan comprarlas el mismo día del evento deberán abonar $15.000 en boletería.