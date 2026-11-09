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Flor Bertotti pasó por Córdoba: la vigencia de un fenómeno que volvió a colmar estadios

A más de 20 años de su debut, las canciones que marcaron la infancia de miles de personas volvieron a sonar a sala llena. El espectáculo recorrió los éxitos de Floricienta y Niní, lo cual permitió volver a la infancia y descubrir esas historias en directo. Luego de dos noches agotadas, todavía queda una tercera fecha en diciembre.

Flor Bertotti pasó por Córdoba: la vigencia de un fenómeno que volvió a colmar estadios
Clara Angeletti
09-11-2026 | 14:27

Las flores amarillas se anticipaban metros antes de llegar a Quality Arena. En el ingreso y, sobre todo, dentro del predio, todo remitía a un mismo universo: el de Floricienta. Remeras, vestidos, polleras, vinchas y accesorios alusivos al personaje que Florencia Bertotti interpretó en 2004 y 2005 convivían entre fanáticas de distintas edades. Algunas habían crecido mirando el proyecto; otras, por edad, llegaron después a esas canciones.

Flor Bertotti se presentó en Córdoba el 7 y 8 de noviembre, con dos funciones agotadas en Quality Arena. Más de dos décadas después de su paso por el Orfeo Superdomo, donde convocó a miles de espectadores en numerosas funciones, parte de aquella audiencia volvió a encontrarse. El espectáculo, que superó la hora y media, propuso un recorrido también por Niní, otra ficción infantil que Bertotti no solo protagonizó, sino que produjo. La convocatoria confirmó que el fenómeno no quedó detenido en los años en que ambas tiras se emitían por televisión, sino que sigue sumando nuevos espectadores.

Un repertorio nostálgico

El show comenzó con “Arriba las ilusiones”, con músicos en vivo y un grupo de bailarines que acompañó las coreografías. La cantante fue alternando canciones de las dos producciones, en una puesta que combinó los hits históricos con reversiones.

Uno de los momentos más celebrados llegó durante el segmento acústico. Allí, la artista abrió el repertorio a las propuestas del público y recuperó melodías emblemáticas para los fanáticos “a la carta”. Entre los pedidos aparecieron “Qué esconde el conde”, “Y la vida” y “Chaval chulito”. También hubo lugar para una participación especial: una niña de ocho años subió al escenario para cantar “Vestido azul”. La artista reveló que se trató de “algo inédito” y que tuvo que insistir para convencer a su equipo. “Me peleé con todos para que la nena suba”, relató entre risas.

La despedida llegó con “Tic Tac”, uno de los clásicos más recordados. Para el público cordobés, sin embargo, todavía queda una última oportunidad de verla: será el 10 de diciembre, nuevamente en Quality Arena.

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