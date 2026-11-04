La pareja de Roberto Carmona contó que él había hecho un boquete para fugarse de la cárcel de Chaco

Ángeles Etudie, esposa del múltiple asesino Roberto Carmona, dijo hoy que él tenía un plan para fugarse de la cárcel de Chaco donde purgaba pena por numerosos homicidios cometidos a lo largo de extensa vida criminal.

Lo afirmó en declaraciones a la prensa al arribar a la sede judicial para afrontar este miércoles la segunda jornada del juicio en su contra y de seis agentes penitenciarios chaqueños por la trágica fuga ocurrida en diciembre de 2022 desde la casa de Etudie en Córdoba, donde se encontraba durante una salida transitoria.

El debate oral se desarrolla en la Cámara 8a del Crimen.

Al ser consultada sobre si el múltiple homicida le había manifestado previamente intenciones de evadirse, Etudie afirmó que nunca se lo había expresado de forma directa. Sin embargo, reveló que días antes de la visita, Carmona le mostró una foto de un boquete que había hecho para escaparse de la cárcel chaqueña.

Según detalló, Carmona desestimó ese plan inicial. "Él me dijo que no lo hizo porque pensó en mí, para no hacerme daño", señaló la mujer.

Para el fiscal Hugo Almirón hubo un accionar doloso para permitir la fuga del múltiple homicida.

“No le dí el manojo de llaves”

Etudie también detalló el instante preciso en que descubrió la huida de Carmona del domicilio particular donde se llevaba a cabo la visita autorizada en Córdoba, recordando el momento en que se dirigió hacia el sector posterior de la vivienda:"Cuando entro al pasillo de la cocina ahí veo que la puerta estaba entreabierta con el manojo de llave que se movía y entonces yo ahí empiezo a gritar", describió sobre los segundos posteriores a la evasión.

Dijo que ella no le entregó el manojo de llaves para consumar su huida. Aclaró que la puerta del domicilio había sido reemplazada tiempo atrás debido a que la anterior "estaba destruida".

"No, nunca tuvo llave él de esa puerta. El manojo de llaves estaba ahí. La otra llave de la puerta que tenía la tenía guardada en una copa", aseveró antes de ingresar al tribunal.

Seis penitenciarios chaqueños son juzgados por la fuga de Carmona.

Acusados

El proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales en la evasión de Carmona durante una salida excepcional que desencadenó el secuestro y posterior asesinato del taxista Javier Bocalón.

El fiscal de Cámara, Hugo Almirón, explicó que el juicio revelará el rol de cada uno de los guardiacárceles y dilucidará si se trató de un obrar doloso, planificado o un descuido. “La Fiscalía sostiene que es una acción deliberada y por lo tanto, dolosa”, subrayó.

Los penitenciarios acusados son: Rubén Bravo, Gustavo Gómez, Omar González, José Penayo, Omar Salinas y Antonio Sánchez.