Juicio a "La Hiena Humana": condenan a Roberto Carmona a prisión perpetua por el asesinato al taxista

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 8° Nominación de la ciudad de Córdoba, integrada por los jueces Marcelo Nicolás Jaime -presidente del tribunal-, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno, junto a un jurado popular, condenó a Roberto José Carmona, el asesino múltiple conocido como “La Hiena Humana”, a prisión perpetua por matar al taxista Javier Bocalón en diciembre de 2022.

El acusado ya tiene dos condenas a prisión perpetua y otra a 16 años. Una de las particularidades de este juicio oral es que se construyó una cabina de vidrio especial para que el acusado esté durante el debate y no realice ningún movimiento que genere peligrosidad para los presentes en la sala.

En el debate que comenzó el lunes, se analizaron varios hechos atribuidos a Carmona que terminan con el asesinato al chofer, a quien apuñaló en el cuello en reiteradas ocasiones para robarle el auto. Previamente, se había fugado tras burlar la custodia de Complejo Peniteciario del Chaco en medio de una salida transitoria durante el partido de la semifinal entre Argentina y Croacia en el Mundial de Qatar. Gozaba, en ese momento de un encuentro íntimo con su esposa.

Tras conocerse la condena, Raúl Bocalón apuntó directamente a los funcionarios judiciales que permitieron que Carmona tenga salidas transitorias. "La jueza firmó la salida y no investigó nada. Hay que meterla a presa a ella que le dio la libertad. Este sistema destruyó una familia entera”, También cuestionó a las autoridades provinciales: “El Ministro de Seguridad de Córdoba y la policía no sabían que venía el tipo más peligroso de la provincia. Entró y salió de la cárcel y no le revisaron nada. ¿De dónde sacó las armas?. Es incomprensible lo que pasó en Córdoba. Hubo errores garrafales”.

Las otras dos acusaciones se refieren al robo de dos autos en la vía pública para continuar con su fuga la tarde en la que mató Bocalón. En ambos casos, también utilizó un arma blanca para amenazar a sus víctimas. Concretamente la imputación por la que escuchará la sentencia hoy es por los delitos de los delitos de evasión y robo calificado por el uso de arma y homicidio criminis causa.

Juicio al asesino Carmona: la “hiena humana” contó cómo mató con alevosía al taxista y causó conmoción en la sala

Las impactantes declaraciones de los familiares

Previo a conocerse la sentencia a Roberto Carmona, durante el medio día, en el marco del juicio que se lleva en su contra por el crimen del taxista Javier Bocalón, se llevaron adelante los alegatos de todas las partes, incluidos los familiares de la víctima.

Escuchar las declaraciones de Andrea y de Raúl, fue un momento de mucho dolor en la sala. La hermana de Javier Bocalón, conmovió a toda la sala con sus palabras: “Se que dejaremos mucho sudor y lágrimas luego de este día. “Hoy enterramos un nombre y un apellido, no lo voy a nombrar, deseando que muera lo más lenta y dolorosamente posible. Y como él dijo, en el infierno se encontrará con amigos, y quizás también con su madre, que desde las entrañas no lo quiso, y la entiendo, porque las madres siempre presentimos algo”, agregó

Entre el desconsuelo y la incomprensión, Raúl Bocalón pidió terminar con la justicia garantista y darle respuestas a “los hombres de calle”. “Se habla mucho de la justicia garantista, me gusta que den garantías, pero al extremo no. Qué hacemos los ciudadanos comunes con un criminal. Ha salido y ha matado. Yo le hablo como alguien de la calle. A nosotros ¿Quién nos defiende?”, relató con la voz quebrada y al borde la lágrimas.

La muerte de Bocalón en medio de la fuga

En este caso, Carmona aquel diciembre de 2022, evadió a cinco guardias y a un enfermero que lo vigilaban y secuestró el taxi que conducía Bocalón. En medio de la huida, “La Hiena Humana” acuchilló al chofer, con el fin de apoderarse del vehículo, quien murió en el acto. Por el ataque chocaron contra un árbol.

En la primera jornada del juicio, que se desarrolla en Sala de Audiencias de la Cámara Octava del Crimen, decidió hablar por primera vez sobre el homicidio. En un frío testimonio, afirmó que “el taxista eligió el auto por sobre su vida. El auto era más valioso para él que su vida”. Según su declaración, el incidente ocurrió cuando intentaba tomar el control del vehículo. “Soy un depredador, un lobo solitario”, dijo sin remordimiento.

En la segunda audiencias, por opción del presidente del Tribunal amplió su declaración y realto con lujo de detalles como mató a Bocalón. Escuchar el relato sin piedad, afectó a los familiares de la víctima. “Lo abracé y le puse la cuchilla en el cogote, le entré un poco”, detalló.

Los familiares, consternados por cada palabra que pronunciaba Carmona, quedaron sumidos en la desesperación y el enojo. “Me convidó un poco de agua y le agradecí. Le dije que parara porque mi primo se iba a sumar al viaje. Eran mentira, mi primo no existía”. Fue en ese instante cuando empezó el tramo más cruel de su historia: “Ahí lo ataco. Lo agarré del cuello y le metí el cuchillo”.

En este juicio no se analizó en la presunta responsabilidad penal de la esposa del acusado, propietaria del domicilio ubicado en barrio Las Violetas, donde Carmona concretaba su salida transitoria. Como tampoco fueron juzgados los integrantes del personal del Servicio Penitenciario de Chaco que tenían bajo custodia al acusado.

Estos hechos serán analizados por el tribunal en otro debate. Fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que el veredicto será leído por la tarde, aunque no precisaron una hora concreta.