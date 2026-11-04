“Los turnos de servicio son de seis horas”: cómo se preparan los 8.000 voluntarios para recibir a León XIV

Más de 8.000 personas se inscribieron para colaborar con la organización de la visita del papa León XIV a Córdoba. Los voluntarios registrados ya tienen asignadas sus funciones y participan de distintas instancias de preparación para acompañar las actividades previstas durante la estadía del pontífice.explicó cómo se distribuirán las tareas, de qué manera estarán identificados los colaboradores y cuáles serán las condiciones de trabajo durante la misa central en FAdeA.

En dialogo con Radio Punto a Punto, el padre Joaquín Gutiérrez, coordinador del voluntariado, brindó detalles sobre la organización. “Hemos tenido una inscripción de 8.065 voluntarios, que ya están todos asignados a roles, tareas, ya están trabajando”, explicó Gutiérrez. Según detalló, algunos colaboradores ya se desempeñan en sus respectivas áreas, mientras que otros continúan con instancias de formación de manera virtual.

“Gracias a Dios, está todo cubierto, tanto para lo que es el servicio en la misa central de FAdeA, como así también en lo que son los recorridos por donde va el Papa Móvil, y los otros dos lugares en los que se convoca a todos los peregrinos, que es la Catedral de Córdoba y el Arzobispado de Córdoba”, explicó.

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La convocatoria también trascendió los límites de la provincia y sumó personas de distintos puntos del país. “He visto de Esquel, de Río Gallegos. La verdad que son muchos cordobeses, son los que dominan, digamos, el número, pero también de muchas partes del gran interior de la Argentina”, contó el coordinador.

La convocatoria también reunió a personas de distintos puntos del país. “He visto de Esquel, de Río Gallegos. La verdad que son muchos cordobeses, son los que dominan el número, pero también de muchas partes del gran interior de la Argentina”, contó el coordinador. En ese sentido, destacó que el voluntariado cordobés tiene un alcance federal y reúne a colaboradores que viajarán desde distintas provincias para participar de la recepción del Papa.

Cómo identificar a los voluntarios

Las personas que colaboren durante las actividades estarán identificadas con remeras de distintos colores, de acuerdo con las responsabilidades que tengan asignadas. "La mayoría vestirá de amarillo, con una inscripción que indicará que son voluntarios",.

En tanto, quienes lleven remeras rojas estarán a cargo de coordinar a los voluntarios, mientras que las verdes identificarán a los responsables de coordinar las distintas áreas de trabajo. De esta manera, los asistentes podrán reconocer fácilmente a quiénes acudir para realizar consultas o solicitar ayuda durante las actividades.

Uno de los aspectos que el coordinador buscó aclarar fue la duración de las jornadas de trabajo, especialmente para quienes estén asignados a la misa central en FAdeA. Aunque el sistema contempla una convocatoria extensa, desde las 17 del día previo hasta después de la celebración, Gutiérrez explicó que “los turnos de trabajo, son de seis horas”, remarcó. Además, señaló que habrá carpas destinadas al descanso de los colaboradores. “Son los espacios para cuidar al voluntario, que es comer, descansar, hidratarse, relajar, rezar también, porque hay momentos de oración con el voluntario”, agregó.

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El esquema responde a las dificultades que implica trasladarse desde FAdeA hacia los domicilios particulares durante el operativo. Por eso, quienes cumplan un turno podrán descansar en el lugar y luego realizar otro servicio, según la organización que establezca su coordinador.

Qué incluye el kit y qué servicios recibirán

Durante el próximo fin de semana, los voluntarios retirarán sus kits de trabajo. Según explicó Gutiérrez, recibirán una "remera identificatoria, una botella de agua, una credencial y una pulsera". Además, durante las jornadas de colaboración tendrán acceso a viandas, meriendas y desayunos, tanto en los espacios donde estén alojados como en el predio de FAdeA.

El coordinador también aclaró que las tareas no contemplan ningún tipo de pago ni intercambio económico. “El voluntario es puramente servicio”, sostuvo, al descartar que los colaboradores puedan solicitar dinero o propinas a los peregrinos. En cuanto a la cobertura, confirmó que todos cuentan con respaldo legal y un seguro gestionado a través de la Conferencia Episcopal Argentina. Para incorporarse al operativo, los inscriptos debieron aceptar términos y condiciones que establecen esa cobertura.

La comunicación entre los más de 8.000 colaboradores se organiza a través de un canal general de WhatsApp, "en donde reciben información general, y luego están organizados en grupos de WhatsApp cada 10, con un coordinador de voluntarios que le va dando información precisa", explicó Guitierrez.