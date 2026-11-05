Nace el Foro Iberoamericano de Startups con participación cordobesa

El Foro Iberoamericano de Startups comenzó a tomar forma como una nueva plataforma de cooperación entre los ecosistemas de innovación y emprendimiento de España, Portugal y América Latina. La iniciativa, que tiene participación cordobesa a través de la Asociación de Emprendedores Tecnológicos (ASETEC), apunta a facilitar la expansión internacional de empresas emergentes, promover inversiones conjuntas y acercar las necesidades del sector a los gobiernos y organismos regionales.

La presentación oficial se realizó este miércoles, en coincidencia con la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se desarrolla en Madrid. El proyecto propone construir una red de organizaciones que permita superar algunas de las dificultades que encuentran las startups cuando buscan desembarcar en otros mercados: acceso a inversores, contactos empresariales, conocimiento de las regulaciones locales y acompañamiento institucional.

Uno de los primeros instrumentos previstos es un pasaporte emprendedor iberoamericano, pensado para acreditar la trayectoria de las empresas y facilitar su llegada a nuevos ecosistemas. La propuesta contempla una primera experiencia piloto con 50 startups vinculadas a las organizaciones participantes.

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El Foro está presidido por Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de VDS Scaleup Alliance. La estructura impulsora reúne a VDS Scaleup Alliance y Startup Valencia, de España; ASETEC, de Córdoba; y Vórtice, una organización que conecta espacios de emprendimiento de Chile y la Unión Europea.

ASETEC, la participación cordobesa en una red internacional

La presencia de ASETEC, organización con sede en Córdoba, incorpora al ecosistema emprendedor local a una iniciativa que busca construir vínculos más estables entre América Latina y Europa. La entidad participa junto con organizaciones de España y Chile en la puesta en marcha de una estructura que pretende aprovechar las redes existentes y generar nuevas oportunidades de cooperación.

La iniciativa tuvo su origen en un encuentro realizado el 22 de abril en Miami, organizado por DISRUPTORES Américas en paralelo a eMerge Americas. Allí participaron representantes de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, México, España y del ecosistema estadounidense, que coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos de colaboración más permanentes.

El diagnóstico compartido fue que muchas conexiones entre emprendedores, inversores y entidades de apoyo todavía dependen de los contactos particulares que cada empresa logra construir. El objetivo del Foro es transformar esos vínculos individuales en una infraestructura compartida que permita reducir obstáculos y acelerar los procesos de internacionalización.

La presentación institucional tuvo otro capítulo el 22 de octubre, durante el encuentro VDS Valencia. En esa oportunidad participaron Paula Gialdi, presidenta y cofundadora de ASETEC; Gastón Metayer, cofundador de Vórtice; y José María Blasco, director ejecutivo de Crecimiento y Competitividad de ICEX, en una mesa moderada por Baeza.

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Un pasaporte para facilitar la expansión de las startups

La primera propuesta operativa del Foro será el pasaporte emprendedor, un mecanismo de acreditación empresarial y acompañamiento internacional. No tendrá carácter migratorio ni reemplazará los trámites administrativos que cada país exige para operar. Su función será reconocer los antecedentes de una startup en su mercado de origen y facilitar que las organizaciones del país de destino puedan conocer su trayectoria.

El planteo parte de una dificultad habitual para las empresas emergentes: haber conseguido financiamiento, participado en programas de incubación o aceleración o recibido respaldo institucional representa un activo en el mercado de origen, pero esa experiencia no siempre es reconocida en otros países. A través de una red de entidades colaboradoras, el pasaporte buscará certificar esos antecedentes y trasladar la reputación empresarial a nuevos mercados.