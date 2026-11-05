Piguillem presentó su plan para transformar el transporte de Córdoba y cuestionó la falta de planificación del peronismo

El concejal Sergio Piguillem, candidato a intendente de Córdoba para 2027, encabezó en Plaza Colón, en barrio Alberdi, un acto político que reunió a numerosos vecinos y marcó el comienzo de una serie de cuatro presentaciones públicas sobre sus principales propuestas de gobierno. El primer eje elegido fue el transporte urbano de pasajeros, una de las políticas públicas que considera más postergadas y que, según planteó, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los cordobeses.

Durante su exposición, Piguillem sostuvo que los problemas del servicio no se limitan a los colectivos con desperfectos, las largas esperas, las paradas inseguras o el estado de las calles. Para el concejal, esas dificultades expresan una falla estructural vinculada con la falta de planificación de largo plazo de las administraciones peronistas. En particular, cuestionó al intendente Daniel Passerini por no convocar a una nueva licitación del transporte y mantener un esquema contractual que, a su entender, ya no responde a las necesidades actuales de la ciudad.

“No podemos resignarnos a que viajar en colectivo signifique perder tiempo, dinero y calidad de vida. Córdoba necesita dejar de administrar la emergencia y volver a planificar su futuro”, afirmó el candidato, al presentar los lineamientos de su propuesta.

El planteo excede, según explicó, una discusión sobre el funcionamiento de los colectivos. Piguillem sostuvo que su objetivo es recuperar la capacidad de decisión de la Municipalidad y desarrollar políticas públicas propias. En ese sentido, ubicó a la autonomía municipal como uno de los principios centrales de una eventual próxima gestión y cuestionó lo que definió como una subordinación de las prioridades de Córdoba a los intereses del oficialismo provincial.

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Una nueva licitación y frecuencias de hasta 12 minutos

Entre las primeras medidas anunciadas, Piguillem propuso convocar a una licitación internacional para reorganizar el transporte urbano, atraer inversiones y establecer reglas de transparencia, eficiencia y seguridad jurídica. El nuevo esquema, explicó, debería revisar recorridos y frecuencias para conectar no solamente los barrios con el centro, sino también los distintos polos de actividad que se consolidaron en otros sectores de Córdoba.

Uno de los objetivos que fijó es que ningún usuario deba esperar más de 12 minutos un colectivo. La propuesta también contempla incorporar obligaciones contractuales para mejorar las paradas, con condiciones de seguridad, comodidad e información para los pasajeros. A eso se sumaría un mecanismo previsible para actualizar el precio del boleto, con el propósito de evitar aumentos sorpresivos.

La iniciativa busca modificar tanto la organización del servicio como las condiciones en las que viajan los usuarios. Para el concejal, la discusión sobre el transporte requiere revisar integralmente el sistema y establecer compromisos concretos para las empresas que tengan a su cargo la prestación.

Bondi Urbano Digital: colectivos eléctricos y corredores troncales

Otro de los ejes presentados fue el Bondi Urbano Digital (BUD), un sistema de transporte eléctrico de alta capacidad que circularía por corredores troncales, con guiado digital y prioridad semafórica. De acuerdo con el proyecto, las unidades podrían transportar hasta 300 pasajeros y articularse con las líneas barriales para reducir los tiempos de viaje y las emisiones durante su circulación.

Piguillem mencionó la experiencia de Curitiba como una referencia para estudiar su posible adaptación a Córdoba. “Queremos que Córdoba vuelva a animarse a las grandes transformaciones. No alcanza con parches sobre un sistema agotado: necesitamos una red moderna, integrada y pensada para las próximas décadas”, sostuvo.

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La propuesta se inscribe en una agenda de movilidad que también incluye cambios en la relación entre los distintos servicios de transporte. El candidato planteó ordenar la convivencia entre taxis, remises y plataformas digitales, con criterios de seguridad y control, además de ofrecer facilidades a los servicios tradicionales para que puedan competir en condiciones más equilibradas.

Ciclovías, conexiones viales y recuperación de la autonomía

La agenda presentada en Plaza Colón también contempla ampliar y reparar ciclovías y bicisendas, implementar sistemas de préstamo y alquiler de bicicletas, promover la micromovilidad eléctrica y mejorar la accesibilidad peatonal. En este punto, Piguillem cuestionó que las gestiones municipales hayan priorizado obras aisladas sin garantizar el mantenimiento ni la continuidad de la red ciclista existente.

Como parte del diagnóstico, mencionó relevamientos realizados por su equipo en sectores como Costanera, Jorge Newbery, Parque La Vida y la zona de Cardeñosa, donde identificaron obstáculos y problemas de circulación. Entre las medidas propuestas figuran la reparación de veredas, la incorporación de rampas y la generación de trayectos seguros y conectados.

Otro capítulo está relacionado con las barreras que, según el concejal, fragmentan la ciudad. Para esos sectores planteó estudiar nuevos cruces ferroviarios, puentes y conexiones viales, además de alternativas para barrios como General Bustos, Talleres, Pueyrredón, Alta Córdoba, Cofico y Manantiales.

El plan también incluye trabajar con especialistas y equipos de la Universidad Nacional de Córdoba para revisar sentidos de circulación, nudos viales y otras intervenciones consideradas estratégicas. La intención es incorporar una mirada integral sobre la movilidad y evitar que las soluciones queden reducidas a intervenciones puntuales.

Las críticas a Passerini y la agenda electoral de 2027

En el cierre del encuentro, Piguillem vinculó las dificultades del transporte con lo que definió como un ciclo de improvisación de las administraciones de Martín Llaryora y Daniel Passerini. Desde esa perspectiva, sostuvo que Córdoba necesita dejar atrás las respuestas transitorias y recuperar una agenda municipal que articule transporte, infraestructura, ambiente y espacio público.

El acto en Plaza Colón fue la primera de cuatro presentaciones previstas por el concejal para exponer sus propuestas de gobierno de cara a las elecciones municipales de 2027. La elección del transporte como punto de partida le permitió plantear una discusión sobre el funcionamiento cotidiano de la ciudad, pero también instalar dos ejes políticos de su discurso: la crítica a la gestión peronista y el reclamo por una mayor autonomía de la Municipalidad.

“La ciudad tiene que volver a ser protagonista de su propio destino. Nuestro compromiso es recuperar el transporte, la autonomía municipal y la ambición de hacer de Córdoba una referencia regional”, concluyó.