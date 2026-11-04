Por la visita del Papa, Córdoba "suspende los eventos masivos desde el domingo”

La visita del papa León XIV modificará durante varios días la actividad y la circulación en Córdoba. Desde el domingo a las 5 hasta el martes a las 23.59, la Municipalidad suspenderá los espectáculos públicos y eventos masivos. Sin embargo, los bares, restaurantes y comercios podrán funcionar con normalidad.

En dialogo con Punto a Punto Radio el presidente del Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, Ezequiel Hormaeche, detalló qué actividades podrán continuar, cuáles quedarán suspendidas y qué recomendaciones deberán tener en cuenta tanto los visitantes como los vecinos de la ciudad.

“La semana anterior hemos firmado una resolución en donde, a partir del día domingo próximo a las cinco de la mañana, se suspende toda actividad de espectáculo público o evento masivo en la ciudad que requiere como requisito, por ejemplo, el insumo de adicionales de Policía, adicionales de salud, adicionales de Defensa Civil o de Tránsito o de Fiscalización y Control”, precisó.

La disposición alcanza a los bailes y espectáculos de gran convocatoria que necesitan operativos especiales. El funcionario mencionó como ejemplos los eventos previstos en "Forja, Plaza de la Música y el estadio Kempes", sostuvo.

Bares, restaurantes y comercios

La suspensión no implica un cierre general de la actividad gastronómica ni comercial. “Todo lo que es la actividad de bar o restaurantes sigue sin ningún tipo de prohibición, ya que el bar o el restaurante no tiene como requisito un adicional de Policía, de ambulancia, de salud, como sí un evento”, aclaró Hormaeche.

La actividad comercial también continuará con normalidad. “De hecho a los comercios se les está recomendando nutrirse de provisiones. Recordemos que se prevén entre 800.000 personas por mes y un millón de personas en la ciudad y esto va a impactar fuertemente en todo lo que es el círculo también comercial”, indicó Hormaeche.

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Otro de los puntos que generó consultas es la posibilidad de vender alimentos, bebidas y otros productos durante la concentración de peregrinos. Hormaeche explicó que “el operativo que se está diagramando con Policía para poder permitir que los 180 módulos denominados food trucks en la ciudad puedan, los que están habilitados, puedan orientarse y ubicarse desde los bolsones de tránsito hacia FAdeA por los caminos peatonales para asistir en lo que es alimento, bebidas, a los feligreses”.

Sin embargo, el funcionario remarcó que habrá prohibiciones específicas. “Donde vamos a hacer taxativos es la prohibición de fuego en la vía pública, gazebos o alcohol. Eso está totalmente prohibido”, advirtió.

Además, aclaró que no podrán instalarse vehículos, parrillas ni grupos electrógenos en esos sectores. “No así quien desee desarrollar la venta de aguas, de estampitas, en ese caso en los predios autorizados desde los bolsones de tránsito hacia el camino a FAdeA no va a haber problemas, siempre y cuando no entorpezca el tránsito”, explicó. La Municipalidad busca ordenar la actividad comercial alrededor de los accesos y evitar que los puestos interfieran con el desplazamiento de los peregrinos.

Cortes de tránsito y estacionamiento

Los cortes de tránsito comenzarán el lunes a las 18 y afectarán distintos sectores de la ciudad. Hormaeche recomendó consultar la información publicada en la página oficial El Papa en Córdoba, donde "se detallan los accesos, los perímetros restringidos y las indicaciones para llegar a cada espacio de la agenda papal".

El funcionario también pidió que quienes asistan a la misa en FAdeA organicen con anticipación su recorrido, ya que "difícilmente puedan trasladarse después a otros puntos, como la Catedral o el Arzobispado".

“Es importante tener en cuenta que quien vaya al evento en FAdeA seguramente no va a poder llegar al evento en el Arzobispado o en la Catedral. Esto para que también el feligrés, el contribuyente, pueda regular y organizarse”, explicó. El funcionario también recordó que continúa vigente la prohibición de los llamados “naranjitas”.

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La Municipalidad y la Provincia dispondrán de colectivos desde distintos puntos de la ciudad, entre ellos sectores del norte, sur y sureste.“La recomendación y el pedido, efectivamente, es ese: que tratemos de usar lo que es el transporte público, en donde se pueda morigerar la cantidad de vehículos que lleguen”.

Quienes se trasladen en auto deberán utilizar los bolsones de tránsito previstos por el operativo. Desde esos puntos tendrán que continuar a pie hasta los accesos al predio. Como ejemplo, Hormaeche mencionó el sector de la zona sur, desde Manantiales hasta las inmediaciones de Autocity, donde habrá una distancia aproximada de entre tres y cuatro kilómetros hasta el ingreso a FAdeA.

Entrevista realizada en el programa "Es por acá", de Punto a Punto Radio, con Juan Bernaus y Julieta Fantini.