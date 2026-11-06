Un detenido acusado de amenazar al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros

Un hombre, de 27 años, fue detenido en un operativo realizado en el barrio Villa Boedo de la ciudad de Córdoba acusado de amenazar de muerte al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros .

El funcionario confirmó a Mitre Córdoba que el sospechoso fue capturado por orden del fiscal Franco Pilnik y que "tiene antecedentes delictivos por hechos distintos".

Escándalo por un ginecólogo que usó anteojos inteligentes y le dijo "nenita" a una paciente: por qué sólo lo multaron

Un detenido "con algún grado de peligrosidad"

"Ahora se irá a la investigación y veremos cuál fue la motivación que tuvo y, en definitiva, qué fue lo que buscaba", agregó en diálogo con Jorge "Petete" Martínez.

Además señaló que el detenido "tenía antecedentes por amenaza, por aparentemente algún robo calificado, violación de domicilio" .

"Es verdaderamente una persona con algún grado de peligrosidad", remarcó Quinteros.

La pareja de Roberto Carmona contó que él había hecho un boquete para fugarse de la cárcel de Chaco.

Operativo en Villa Boedo

“Ningún delincuente nos va a decir a qué barrio podemos entrar . Entramos a Villa Boedo, junto al jefe de Policía, los súbditos, todo el Estado Mayor y nuestros efectivos, supervisando el operativo y acompañando a los vecinos”, escribió Quinteros en “X”.

" Amenazar a un ministro de Seguridad es también amenazar a toda la institución policial y pretender condicionar la autoridad del Estado. La respuesta es inmediata, con presencia y haciendo cumplir la ley. Ya hay una persona detenida por esa amenaza", añadió el ministro.

También reconoció “el acompañamiento de toda la conducción policial y el compromiso de cada efectivo”. "No voy a permitir que las amenazas, los insultos o las agresiones condicionen su trabajo. Mi responsabilidad es respaldarlos y estar a su lado, poniendo la cara", remarcó.

"Los vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y la Policía de Córdoba tiene el deber de protegerlos. Vamos a entrar todas las veces que haga falta. Ninguna amenaza nos va a hacer retroceder", insistió.

Por último aseguró que “el orden público y la paz social no se negocian”.