Encuesta sobre el fútbol argentino: Chiqui Tapia cuestionado, los peores presidentes y qué clubes son los más beneficiados

Seis de cada 10 argentinos consultados por Pulso Research expresaron su desaprobación sobre la gestión del actual presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien es investigado en la Justicia junto a otros dirigentes del fútbol argentino por movimientos de dinero y contratos en los que se detectaron algunas inconsistencias.

Un 64,8% evaluó a la conducción de AFA negativamente. El 37,4 consideró que es “muy mala” su labor mientras que otro 27,4% directamente la calificó como “mala”. Del 31% con una mirada de aprobación, el 23,8% se inclinó por la opción “buena” y solo un 7,2% la calificó como “muy buena”.

Encuesta sobre imagen de Tapia en la AFA | Crédito: Pulso Research

Tapia, cuyo mandato vence en octubre de 2028 ya que fue reelecto por sus pares en 2024, afronta diversos procedimientos judiciales. Uno está relacionado con la financiera Sur Finanzas y su vinculación al financista Ariel Vallejo (quien está detenido); otro con los movimientos de dinero de la empresa TourPrudEnter LLC radicada en Estados Unidos del exdiputado del Frente Renovador Javier Faroni que se encarga, entre otras tareas, de "armar" los partidos amistosos de la Selección Argentina y también está bajo investigación de la Justicia la compra de una mansión en la localidad de Villa Rosa, cerca de la ciudad de Luján.

Más de la mitad de las 1500 personas que participaron de la encuesta realizada entre el 20 y el 31 de octubre sostuvieron que el fútbol argentino está peor que hace dos años. El 53,4% votó por esa opción. Aunque sobre la actualidad la opinión positiva fue mayor que la negativa: un 49,7% contra un 48,4%.

Tapia perdió en la comparación contra Verón

A raíz de esta situación y de varios fallos arbitrales que perjudicaron a algunos clubes dentro de la dirigencia empezó a armarse un frente “opositor” a Tapia. La consultora también indagó sobre el enfrentamiento que los presidentes de River y de Estudiantes de La Plata, Stéfano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, respectivamente, sostienen con el titular de la AFA.

Un 57% se manifestó a favor de Di Carlo y Verón quienes impulsan la necesidad de cambiar el formato de los torneos a una menor cantidad de participantes (pasar de los 30 actuales a 20), entre otras propuestas. Tapia solamente cosechó un 19, 4% de las adhesiones, mientras que el 19,9% eligió “ninguno de los dos”.

Claudio Tapia perdió en la pelea contra Juan Sebastián Verón y Stéfano Di Carlo.

En la consulta sobre el principal problema que atraviesa el fútbol doméstico, primero apareció la conducción de AFA, que concentró el 27,6% de las respuestas. En el segundo lugar figura la reducción de la cantidad de participantes en los campeonatos y el cambio constante de las reglas (19,4%), y en tercer puesto las incidencias en el juego de los arbitrajes y el VAR, con el 17,3%.

Los fallos arbitrales también aparecen como uno de los aspectos que generan mayor desconfianza entre los hinchas consultados. Un porcentaje muy alto, el 82,4%, dijo que tiene “poca” (un 55,1%) o “ninguna confianza” (27,3%) en sus actuaciones. Solamente un 16% los respalda.

Los presidentes de clubes con la peor calificación

El relevamiento también midió el momento actual de los cinco clubes considerados como los más “grandes” de la Argentina.

Con el 32,4% primero quedó San Lorenzo en ese ranking negativo. Racing se ubicó a continuación con 29,6%, tercero Independiente con 16,4%, cuarto River (14,5%) y último Boca, con apenas 2,6%, el único que está peleando en todos los torneos en los que está jugando.

Imagen de los presidentes de los 5 clubes grandes | Crédito: Pulso Research

Como peor presidente el más votado fue Diego Milito, de Racing, por el que optó el 28,4% (en la medición anterior de agosto solamente tenía el 9,4%). Juan Ramón Riquelme, aunque su club lucha por ser campeón en el torneo local, en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana aparece como el segundo más votado con un 16,4%.

Los clubes que son más favorecidos en el fútbol argentino

¿Te parece que hay algún club al que los arbitrajes favorecen? ¿Cuál? Estas fueron otras dos preguntas incluidas en el sondeo que se realizó de manera online en una población mayor a los 16 años.

Boca se ubicó primero con un 27%. Segundo aparece Barracas Central (el club que presidió Chiqui Tapia durante un largo tiempo) con el 19,9%, tercero River 13% y cuarto Rosario Central con el 9,8% de las preferencias. La entidad rosarina, cabe recordarlo, recibió a finales de 2025 un trofeo por haber sido el mejor equipo de la Tabla Anual después de una reunión en la AFA que el reglamento no contemplaba hasta ese momento.

Ficha técnica.

Metodología: Online. Cantidad de casos: 1.500. Universo: Población general de 16 años o más de la República Argentina Diseño muestral: No probabilístico, estratificada, con cuotas por género y edad. Ajustado según parámetros sociodemográficos y electorales. Error estadístico de referencia: +/- 3.0 con un intervalo de confianza de 95% Custionario: Cerrado y estructurado con algunas preguntas abiertas