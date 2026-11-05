Cayó el dólar blue: cerró en $1.550 este jueves 5 de noviembre

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 5 de noviembre

El dólar blue hoy cerró este jueves 5 de noviembre a un valor en el mercado de $1.530,00 para la compra y $1.550,00 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, 5 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este 5 de noviembre el dólar oficial cerró a $1.520,00 para la compra y $1.570,00 para la venta.

Alivio fiscal de ARCA: quiénes pueden acceder a la suspensión de embargos y los planes de pago hasta 2027

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy jueves 5 de noviembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.582,70 para la compra y $1.584,90 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 5 de noviembre

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 5 de noviembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró hoy jueves 5 de noviembre a $1.675,40 para la compra y $1.676,10 para la venta.

Alerta de ARCA por correos falsos que piden dinero y roban datos personales: cómo detectar las estafas

A cuánto cerró el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cerró hoy, jueves 5 de noviembre a $2.041 como referencia de dólar.

A cuánto cerró el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cerró este jueves 5 de noviembre en $1.664,07 para la compra y $1.676,10 para la venta.

Dia del Bancario: los empleados tienen el viernes 6 feriado y un bono extraordinario

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 927 puntos básicos este jueves 5 de noviembre.