Alerta de ARCA por correos falsos que piden dinero y roban datos personales: cómo detectar las estafas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) alertó sobre una serie de correos electrónicos falsos que utilizan su nombre, logo y direcciones similares a las oficiales para solicitar dinero y robar datos personales de los contribuyentes. A través de una publicación en X, el organismo advirtió sobre la circulación de maniobras de phishing que buscan engañar a los usuarios mediante supuestas comunicaciones institucionales y difundió una serie de recomendaciones para identificar los fraudes y evitar caer en estas estafas.

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La advertencia apunta especialmente a los mensajes que simulan provenir de ARCA y solicitan pagos, contraseñas o información bancaria. El organismo aclaró que nunca reclama dinero ni pide datos personales por correo electrónico, por lo que cualquier comunicación que incluya estos requerimientos debe considerarse sospechosa.

Además, la agencia recordó que las notificaciones oficiales se encuentran disponibles en el Domicilio Fiscal Electrónico, al que se accede mediante clave fiscal, y que también pueden consultarse las comunicaciones oficiales a través de su aplicación móvil. Los correos enviados por ARCA únicamente informan sobre la existencia de una notificación disponible en ese servicio, sin exigir que el contribuyente realice pagos o entregue información confidencial.

Cómo detectar los correos falsos de ARCA y evitar el robo de datos

El phishing es una modalidad de fraude informático que consiste en suplantar la identidad de empresas u organismos públicos para obtener información personal y bancaria. Los delincuentes utilizan mensajes que aparentan ser legítimos para conseguir contraseñas, números de tarjetas de crédito y otros datos que posteriormente pueden emplearse de manera maliciosa.

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Según explicó ARCA, los estafadores pueden utilizar dominios que imitan al oficial, @arca.gob.ar, mediante pequeñas modificaciones en las letras o números. Entre los ejemplos mencionados por el organismo aparecen denominaciones como “arc4”, “arrca” o “arcca”, diseñadas para confundir a quienes reciben el mensaje.

También deben generar sospechas los correos enviados desde cuentas de Gmail, Outlook u otros servicios ajenos al dominio institucional, aunque el nombre del remitente haga referencia a ARCA. Otro indicio es la presencia de firmas con nombres de supuestos empleados del organismo, ya que las comunicaciones oficiales no se presentan firmadas por una persona particular.

La agencia recomendó prestar atención a la ortografía, el tono y la gramática de los mensajes, además de verificar cuidadosamente el campo del remitente. Asimismo, advirtió que no utiliza WhatsApp, redes sociales ni llamadas telefónicas para reclamar deudas o solicitar acciones relacionadas con trámites, por lo que estos contactos tampoco deben interpretarse como comunicaciones oficiales.

Qué hacer si recibís un mail sospechoso y cómo denunciarlo ante ARCA

Ante la recepción de un mensaje que aparente provenir del organismo, la primera recomendación es no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de origen desconocido. ARCA explicó que estas acciones pueden permitir la instalación de virus o programas maliciosos en los dispositivos, además de facilitar el robo de información personal.

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Para verificar la existencia de una notificación, los contribuyentes deben ingresar directamente al sitio oficial, www.arca.gob.ar, escribiendo la dirección en el navegador y evitando los enlaces incluidos en correos electrónicos. Desde allí podrán acceder al Domicilio Fiscal Electrónico con su clave fiscal y comprobar si existe una comunicación auténtica.

La agencia también aconsejó no compartir contraseñas, datos bancarios ni información personal mediante correos, mensajes de texto o redes sociales. Como medidas adicionales de seguridad, recomendó utilizar claves robustas, modificarlas periódicamente y activar la autenticación de dos factores en las cuentas importantes. En particular, recordó que la clave fiscal es personal y no debe entregarse a terceros.

Los usuarios que detecten un intento de fraude pueden reportarlo a [email protected], la dirección habilitada por el organismo para analizar comunicaciones sospechosas. Para realizar la denuncia, deberán adjuntar el encabezado completo del correo electrónico, sin modificaciones, de manera que el área correspondiente pueda examinar su origen. ARCA aclaró que este canal recibe exclusivamente reportes de mensajes fraudulentos que suplanten su identidad.

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Por último, el organismo insistió en que la mejor forma de evitar estas estafas es verificar las comunicaciones antes de realizar cualquier operación. Los pedidos de dinero, las solicitudes de información personal, los remitentes que imitan el dominio oficial y los enlaces desconocidos son algunas de las principales señales para detectar un intento de phishing. Ante cualquier duda, los contribuyentes deben consultar directamente los canales oficiales y evitar responder a mensajes cuya autenticidad no puedan comprobar.

GZ / lr